Alle Hoffnung ruht auf Double Eleven

Am 11. November steht der weltweit wichtigste Internet-Shopping-Tag vor der Türe: Der Singles‘ Day in China. Wird er dieses Jahr erneut den Umsatzrekord knacken? Die Frage ist für die weitere Erholung entscheidend, denn die Corona-Krise hat den Konsum im Reich der Mitte gebremst. Allerdings dürfte die Schwäche nur vorübergehend sein – das bietet Anlagechancen. Ein Gastbeitrag von Andreas Döring, Portfoliomanager bei Union Investment

Die Spannung steigt – und bei manchem Händler wohl auch die Nervosität: Wird es auch in diesem Jahr, trotz Corona-Krise, dem chinesischen Online-Handel gelingen, neue Rekordmarken zu setzen? Am 11. November steht der Singles‘ Day vor der Tür und damit der weltweit verkaufsstärkste Tag für Einkäufe im Internet – noch weit vor Black Friday und Cyber Monday in den Vereinigten Staaten.

Bisher hat fast jeder Singles‘ Day Umsatzrekorde gebracht. Die Online-Erlöse an diesem Tag – einer Art inoffiziellem Feiertag – lassen den damit vergleichbaren US-Konsumrausch nur Wochen später fast verblassen. Der 11.11. hat bei der Smartphone-affinen Konsumgeneration zum Siegeszug angesetzt und findet auch in Asien immer mehr Verbreitung. Umgerechnet 35 Milliarden Euro wurden 2019 laut dem chinesischen E-Commerce-Giganten Alibaba am „Double Eleven“ im Internet abgesetzt, trotz – oder gerade wegen – aller Rabattschlachten und Sonderaktionen. Das ist weitaus mehr als das Doppelte der kombinierten Absatzzahlen des Black Friday und Cyber Monday.

Auch in China leidet der Konsum

Doch dieses Jahr ist alles anders. Der chinesische Konsument, von der Regierung in Peking zur wichtigen Stütze der Wirtschaft erklärt, schwächelt. Darum blickt die Konsumbranche nun besonders genau auf den diesjährigen Singles‘ Day, um daran ablesen zu können, wie stark die Erholung des Konsums während der Corona-Pandemie voranschreitet. Für die USA und Europa ist die Botschaft daraus längst nicht so erfreulich: Selbst in dem Land, das unter allen G20-Staaten noch am besten durch die Krise gekommen ist, zollt der Konsum der Pandemie Tribut. Trotz der schnellen Erholung der industriellen Aktivitäten nach dem heftigen Einbruch im Frühjahr lagen die Einzelhandelsumsätze in China auch im Herbst noch leicht unter dem Vorkrisenniveau.

Wenigstens ist der Rückschlag nicht so ausgeprägt wie hierzulande. Das hat seine Gründe. Im Unterschied zu vielen anderen Ländern ist es dem Reich der Mitte gelungen, die Pandemie im Griff zu behalten. Trotzdem sind die Konsumenten vorsichtiger, weil sich beispielsweise die Aussichten auf dem Arbeitsmarkt eingetrübt haben. Noch ist es für eine Entwarnung jedoch zu früh. Die „Golden Week“, die Anfang Oktober von hunderten Millionen Chinesinnen und Chinesen gern zum Einkaufen genutzt wird, sendete gemischte Signale. Zwar gibt es Berichte von gut gefüllten Restaurants und Kinosälen und einer kräftigen Konsumnachfrage. Doch es finden sich auch Molltöne.

Umso mehr kommt es damit auf den Umsatz am Singles‘ Day an, um die Konsumenten wieder zum Ausgeben zu animieren. Hier findet eine Rabattschlacht statt, und es geht in erster Linie eher um das Vorzeigen neuer Produkte als um Profitabilität. Doch das Werben um Kundschaft zahlt sich langfristig aus. Wer einmal online gekauft hat, steigert in der Regel bei Zufriedenheit seine Ausgaben und bleibt dem Händler treu. Der Online-Handel boomt durch die Corona-Krise auch in China. Dies schlägt sich in der Kursentwicklung von chinesischen Einzelhandelsaktien nieder, die seit Jahresanfang deutliche Avancen verzeichnen. Selbst wenn der Konsum gebremst ist, spürt der Online-Handel davon kaum etwas.

Noch ist kein Ende des Aufschwungs abzusehen. Denn der Markt ist noch vergleichsweise kleinteilig. Das heißt, es gibt noch Raum für Marktanteilsgewinne. So gilt die Landbevölkerung als vielversprechende Kundschaft, die es erst noch zu gewinnen gilt. Selbst Giganten wie Alibaba haben ihren Anteil am chinesischen Einzelhandel bis zu diesem Sommer im Zeitraum über die vergangenen zwölf Monate auf 18 Prozent gesteigert – von zehn Prozent fünf Jahre davor.

Steigende Nachfrage nach Qualität

Nach wie vor treten aber neue Wettbewerber in den Markt ein, die sich auf bestimmte Konsumgruppen oder Produkte konzentrieren und Preiskriege anzetteln. Dies drückt auf die Margen der Anbieter. Low-End-Produkte sind zum Beispiel sehr populär, doch nach und nach lässt sich auch mit höherwertigen und teureren Produkten und Qualitätsmarken mehr Absatz erzielen. Das schlägt sich gerade im Online-Handel in kräftig steigenden Ausgaben pro Kundin und Kunde nieder. Der gestiegene Wohlstand führt dazu, dass die Konsumbedürfnisse immer vielfältiger und ausgefeilter werden. Nicht zuletzt führt auch die Pandemie zu Wachstum, weil fast keine Chinesinnen und Chinesen mehr ins Ausland reisen und etwa in Europa oder den USA Luxusgüter einkaufen. Stattdessen müssen nun die westlichen Anbieter dafür sorgen, dass ihre Produkte in China erworben werden können – was den chinesischen E-Commerce-Plattformen neue Einnahmen beschert.

Rückenwind erhält der chinesische Konsum auch vom Staat, der die Wirtschaft weniger export- und industrieabhängig machen möchte. Ein Stück weit ist dies der Geopolitik geschuldet. Sollte sich der Handels- und Technologiekonflikt mit den USA weiter hochschaukeln, ist China weniger angreifbar, wenn es sich im Wachstum auf einen robusten Binnenmarkt stützen kann. Dies, verbunden mit dem Trend zu höherwertigen Produkten sowie mit der Aussicht auf eine Marktkonsolidierung bieten auch Anlegern noch Chancen. Chinesische E-Commerce-Plattformen sind zwar keine Schnäppchen mehr, aber eine chancenreiche Wette auf eine Konsumerholung in China – und perspektivisch in Asien, da viele chinesische Händler ins Ausland expandieren.

Andreas Döring ist seit August 2013 als Portfoliomanager im Bereich Aktien bei Union Investment tätig. Er ist Fondsmanager des UniAsia und des UniAsiaPacific sowie stellvertretender Fondsmanager des UniIndustrie 4.0. Sein Research fokussiert sich auf die asiatischen Aktienmärkte, insbesondere auf China und Indien.

