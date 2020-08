Anleger halte ihre Aktien nur noch 0,8 Jahre

Anleger halten ihre Aktien inzwischen nunmehr 0,8 Jahre in ihrem Depot, ehe sie diese abstoßen. Im Jahr 1980 waren es im Mittel noch 9,7 Jahre. Der Rückgang schlägt mit 91,75 Prozent zu Buche. Dies geht aus einer neuen Infografik von Block-Builders.de hervor.

Im selben Atemzug steigen auch die weltweiten Aktienhandel-Volumina stark an. Im vergangenen Jahr betrug dieses 119,9 Billionen US-Dollar, vor 40 Jahren waren es hingegen 0,3 Billionen Dollar. Der Handel auf dem Börsenparkett wurde nicht nur schnelllebiger, auch das Ausmaß der Dimensionen hat sich vervielfacht.

Wie die Infografik von Block-Builders.de aufzeigt, hatte die Corona-Krise einen beträchtlichen Einfluss auf die Umsätze an den Börsen. So wurden diesen März an der Deutschen Börse Group rund 31,8 Milliarden Euro mit XTFs umgesetzt. Im Vorjahresmonat waren es etwa 10,8 Milliarden Euro. Auch an den anderen Monaten wurden im Krisenjahr deutlich höhere Volumina gehandelt.

Unterdessen zeigen Daten des Suchmaschinenbetreibers Google, dass sich Aktien zunehmender Beliebtheit erfreuen. Nie war das Suchvolumen für das Begriffspaar „Aktien kaufen“ größer, als im Jahr 2020. Der Google-Trend-Score, welcher das relative Suchaufkommen angibt, erreichte den Spitzenwert von 100.

„Insgesamt zeigt sich ein deutlicher Wandel des Anlegerverhaltens“, so Block-Builders-Analyst Raphael Lulay. „Die Expansion der Neo Broker verstärken diesen Trend. Ob die höhere Aktivität der Anleger auch mit höheren Renditen einhergeht, sei dahingestellt“.

