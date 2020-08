Aufhellung bei Geschäftsklima und Konjunktur

Für den morgigen Mittwoch warnt der Deutsche Wetterdienst vor Sturmtief Kirsten, das in manchen Regionen volle Orkanstärke erreichen soll, also über 120 Stundenkilometer. Der stärkste Wind mit heftigen Sturmböen wird von der Nordsee bis in die Landesmitte erwartet. Weil die Bäume noch komplett belaubt sind und damit eine große Angriffsfläche bieten, könnte es vermehrt zu umstürzenden Bäumen kommen. Welche Versicherungen bei welchem Sachschaden einspringt.