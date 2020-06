Aviva Investors legt neuen Investment-Grade-Anleihefonds auf

Aviva Investors, die global tätige Asset-Management-Gesellschaft des britischen Versicherers Aviva plc, hat den neuen Aviva Investors US Investment Grade Bond Fund aufgelegt, der von Joshua Lohmeier, Mike Cho und George Bailey verwaltet wird.

Der Aviva Investors US Investment Grade Bond Fund (ISIN: LU2144876831) investiert hauptsächlich in auf US-Dollar lautende, globale Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating. Ziel des Anleihefonds ist es, Erträge zu erwirtschaften, den Kapitalwert zu steigern und dabei seine Benchmark, den Bloomberg Barclays US Credit-Index, langfristig auf fünf Jahre oder länger zu übertreffen.

Der Anlageprozess des Anleihefonds verfolgt einen langfristigen, aktiv verwalteten Investmentansatz. Die eingesetzten Instrumente bei Portfolioaufbau und Risikoallokation werden kombiniert mit Investments auf der Grundlage von starken Überzeugungen auf Unternehmens- und Sektorebene, um so optimale risikobereinigte Renditen zu erzielen. Das Team konzentriert sich einerseits darauf zu verstehen, wo die Anleihemärkte wenig effizient für einen Portfolioaufbau sind. Andererseits identifizieren die Experten qualitativ hochwertigere US-Unternehmensanleihen und nehmen Stärken und Risiken der jeweiligen Unternehmen in den Blick. Zudem prüft das Team die Anleihebewertungen gegenüber dem Markt sowie Analysen unabhängiger Risikobewertungsagenturen unter Nutzung kurzfristiger Chancen.

Der Anlageprozess umfasst zudem die Berücksichtigung von Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien. Die Auswahlentscheidungen werden durch eine aktive Zusammenarbeit mit den Unternehmen und dem Ziel gestützt, das Verhalten der Unternehmen positiv zu beeinflussen, um so wettbewerbsfähige Renditen erzielen zu können.

„Wir freuen uns, unsere Produktpalette um den US Investment Grade Bond Fund zu erweitern. Wir sind davon überzeugt, dass der Markt für US-Investment-Grade-Anleihen sowohl auf Unternehmens- als auch Sektorebene attraktive Möglichkeiten für Anleger bietet und unser Portfolioaufbau hier eine zusätzliche und klare Alpha-Quelle liefert”, sagt Joshua Lohmeier, Head of North American Investment Grade Credit und Co-Manager des Fonds.

„In diesen beispiellosen Zeiten sind Kunden zunehmend bestrebt, ihre Portfolios zu diversifizieren, um ihr Kapital zu schützen und gute Einkommensmöglichkeiten zu schaffen. Josh und das Team verfügen über ein tiefes Marktverständnis und wir freuen uns, diesen Fonds in unser Angebot aufzunehmen und unseren Kunden einen Zugang zu dieser überzeugenden Anlageklasse anzubieten”, ergänzt Markus Bertl, Head of Wholesale Germany & Austria bei Aviva Investors.

Der Aviva Investors US Investment Grade Bond Fund ist ein in Luxemburg domizilierter SICAV mit einer Basiswährung in US-Dollar.

Foto: Aviva Investors