“Big Movers auf dem Vormarsch”

Wir befinden uns jetzt in einer sehr wichtigen Woche für die Märkte und die Weltwirtschaft. Die Märkte zeigen typischerweise signifikante Bewegungen, wenn unerwartete Daten oder politische Ankündigungen auf der Tagesordnung stehen – und es gibt in der Tat vieles, was in dieser Woche für Aufregung sorgen könnte. Die Marktteilnehmer werden die Entwicklungen an den folgenden Fronten beobachten. Ein Beitrag von Mobeen Tahir, Associate Director, Research, WisdomTree.

Unternehmensgewinne

Laut FactSet hatten bis zum 23. Oktober 27 Prozent der S&P 500-Unternehmen ihre Gewinne im dritten Quartal 2020 gemeldet. Von diesen Unternehmen haben 84 Prozent über den Schätzungen liegende Gewinne gemeldet – was bisher deutlich über dem Fünfjahresdurchschnitt von 73 Prozent liegt. In dieser Woche werden die größten Namen der Technologiebranche ebenfalls mit ihren Ankündigungen auftreten. Positive Gewinnüberraschungen könnten den Aktien genau den Impuls geben, den sie nach der glanzlosen Show seit Anfang September brauchen.

Steuerliche Anreize

Die bevorstehende Runde fiskalischer Anreize in den USA verspricht Risikoanlagen die Feuerkraft zu liefern, die eine potenzielle Rallye in den kommenden Monaten anheizen könnte. Nur wenige Tage vor den US-Wahlen ist der voraussichtliche Zeitpunkt ihres Eintreffens noch immer ungewiss, weder Parlamentspräsidentin Nancy Pelosi noch Präsident Trump haben die Möglichkeit einer Einigung vor den Wahlen ausgeschlossen. Die Märkte werden es zur Kenntnis nehmen, wenn die Turbulenzen der Unsicherheit anfängt die Verhandlungen mit fruchtbaren Entwicklungen in der kommenden Woche anzukurbeln – selbst wenn die Schecks später verteilt werden.

Wirtschaftsdaten

Positive Wirtschaftsdaten aus China in der vergangenen Woche gaben den Märkten die Zuversicht, dass es für die Weltwirtschaft einen Ausweg aus der anhaltenden Flaute gibt. Aber werden die USA und Europa ein ebenso ermutigendes Bild zeichnen? Die USA werden ihre Wachstumszahlen für das dritte Quartal des Bruttoinlandsprodukts (BIP) am Donnerstag, 29. Oktober bekannt geben, die Zahlen für die Eurozone werden am darauf folgenden Tag veröffentlicht. Die Veränderung des Bruttoinlandsprodukts (BIP) im dritten Quartal gegenüber dem Vorquartal wird für die USA mit 29,9 Prozent – nach einem Rückgang von 31,4 Prozent im zweiten Quartal – und für die Eurozone mit 9,3 Prozent – nach einem Rückgang von 11,8 Prozent im zweiten Quartal – prognostiziert. Risikoaktiva werden Trost aus dem Wissen schöpfen, dass weltweit eine wirtschaftliche Erholung im Gange ist.

Foto: Shutterrstock