Bildung ist ein Grundrecht

Investmentthema Bildung im Fokus

Unsere Kapitalverwaltungsgesellschaft ÖKOWORLD LUX S.A. fokussiert seit der Gründung in den 90er-Jahren ausschließlich auf zukunftsorientierte Investmentthemen. Diese Zukunftsthemen stehen immer im engen Zusammenhang mit dem „Menschsein“. Bildung spielt hierbei eine sehr wichtige Rolle. Nicht nur in entwickelten Ländern wie Deutschland ist eine qualitativ hochwertige Ausbildung häufig eine Grundvoraussetzung für beruflichen Erfolg. Auch in den Emerging Markets ist Bildung einer der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Laut dem UNESCO Weltbildungsbericht für das Jahr 2019 hat das globale Bildungsniveau sich über die letzten Jahre stetig verbessert. Zu dieser Entwicklung haben zahlreiche Unternehmen, wie zum Beispiel der belgische Anbieter für Studentenwohnheime, Xior Student Housing, beigetragen.

Erfolgsgeschichte seit 12 Jahren

Seit der Gründung von Xior Student Housing im Jahr 2007 hat das Unternehmen eine fulminante Entwicklung hinter sich. Durch eine klare Expansionsstrategie und hervorragendes Projektmanagement war das Unternehmen in der Lage, sein Immobilienportfolio auf mittlerweile 96 Studentenwohnheime auszubauen. Xior ist dabei aktuell in 26 Städten und 4 Ländern vertreten. Der Gesamtwert der gehaltenen Immobilien beläuft sich auf rund eine Milliarde Euro. Die nächste Stufe dieser Erfolgsgeschichte wurde im Herbst des letzten Jahres genommen. Das Management gab die erfolgreiche Durchführung einer Kapitalerhöhung über 300 Millionen Euro bekannt, um den Markteintritt nach Spanien und Portugal zu beschleunigen.

Sozial und finanziell gut aufgestellt

Xior Student Housing fokussiert sich auf stark nachgefragte Städte wie Brüssel, Amsterdam und neuerdings auch Madrid und Lissabon. All diese Städte haben einen chronischen Wohnungsmangel und stark steigende Mieten gemeinsam. Xior ist mit seinen modernen und zentral gelegenen Studentenwohnheimen Teil der Lösung dieser beiden Kernprobleme. Xior tritt zudem nicht als reiner Investor auf. Das Unternehmen entwickelt die Immobilien selbst und schafft so einen Mehrwert. Eine Auslastung von 98 Prozent und deutlich steigende Mieteinnahmen sind beeindruckende Indikatoren für den Erfolg des Geschäftsmodells. Mit der jüngsten Kapitalerhöhung möchte das Unternehmen den bereits lancierten Markteintritt in die Länder Spanien und Portugal intensivieren.

Neben der reinen Portfolioerweiterung waren vor allem die überdurchschnittlichen Mietrenditen in den Ländern ein Investitionsanreiz für das Management. Seit Sommer dieses Jahres bietet Xior neben dem Langzeitwohnen auch Kurzzeitwohnen unter dem Namen ROXI an. Dieses Programm zielt vor allem auf Studenten, die ein Auslandssemester absolvieren möchten und traditionell Schwierigkeiten haben, eine Bleibe für nur ein Semester zu finden. Insgesamt gefällt uns die Orientierung der Einrichtungen auf die Bedürfnisse der Studenten sowie das strukturierte Angebot für verschiedene Einkommensklassen sehr gut. Ab nächstem Jahr gibt es zudem umfangreichere Informationen über die Aktivitäten des Unternehmens rund um das Thema Nachhaltigkeit.

Der ÖKOWORLD ROCK ’N’ ROLL FONDS

Der ÖKOWORLD Rock ’n’ Roll Fonds investiert in Wertpapiere mit einer dynamischen und dennoch ausgewogenen Anlagepolitik. Die ökologischen, sozialen oder ethischen Ziele der Investments müssen geeignet sein, sich nachhaltig positiv auf Umwelt und Gesellschaft auszuwirken. Dazu gehören – neben den Aktien – insbesondere zukunftsfähige Beteiligungen, die Ihr Geld z. B. in Studentenwohnheime, Kindergärten oder Universtäten investieren.

