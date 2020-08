Börsengeflüster: Folgt Delivery Hero auf Wirecard?

Der anstehende Rauswurf des insolventen Zahlungsabwicklers Wirecard aus dem Dax und dem TecDax zieht einige Änderungen in der gesamten Dax-Familie nach sich. Index-Experten zufolge dürfte der Online-Essenslieferdienst Delivery Hero ab Montag, 24. August, den frei werdenden Platz in der ersten deutschen Börsenliga einnehmen und sich damit gegen den zuletzt auch als Wirecard-Nachfolger gehandelte Aromen- und Duftstoffhersteller Symrise durchsetzen.

Auf den dann freien MDax-Platz darf sich Experten zufolge der auf die Chipindustrie ausgerichtete Maschinenbauer Aixtron freuen. Für Aixtron wiederum dürfte es der Baumarktkette Hornbach Baumarkt gelingen, in den SDax zurückzukehren. Die Tochter der Hornbach Holding war im März 2016 aus dem Kleinwertindex ausgeschieden.

Abgesehen vom Dax muss ab kommendem Montag auch Wirecards Platz im Technologiewerte-Index TecDax neu besetzt sein. Denn: Die Deutsche Börse hatte angesichts der Insolvenz von Wirecard extra ihr Regelwerk überarbeitet. Insolvente Unternehmen werden nun mit einer Frist von zwei Handelstagen aus den Dax-Auswahlindizes (Dax, MDax, SDax und TecDax) herausgenommen.

Das Kopf-an-Kopf-Rennen um die TecDax-Aufnahme zwischen dem Diagnostik-Spezialisten Stratec und dem Fertiger von Lasersystemen LPKF dürfte das letztgenannte Unternehmen für sich entschieden haben, glauben Experten.

Spannend wird es dann wieder im September, zur nächsten regulären Dax-Überprüfung. Dann könnte es für Symrise doch noch etwas werden mit einem Platz in der ersten deutschen Börsenliga. Allerdings steht auch das Biotech- und Diagnostikunternehmen Qiagen in den Startlöchern, falls der Kunststoffhersteller Covestro dann seinen Platz räumen müsste.

Sicher ist eine Änderung im Leitindex im September aber noch längst nicht, denn Covestro hat noch Chancen auf einen Verbleib. Die Index-Überprüfung steht am 3. September an. Etwaige Änderungen werden dann zum 21. September umgesetzt. Wichtig sind Index-Änderungen vor allem für Fonds, die Indizes exakt nachbilden. Dort muss dann entsprechend umgestellt werden, was Einfluss auf die Aktienkurse haben kann. (dpa-AFX)

Foto: Shutterstock