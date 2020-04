Bricht der Ölmarkt endgültig zusammen?

Heute kam erstmals überhaupt die Meldung über die Ticker, dass der Preis für Rohöl unter null Euro abgesunken ist. Das heißt, Verkäufer müssen Käufern noch Geld bezahlen, wenn diese das Öl kaufen. Wie geht es jetzt weiter? Robert-Jan van der Mark, Co-Manager des Kames Global Diversified Growth Fund ordnet die jüngsten Entwicklungen ein.

Der WTI-Rohölpreis für die Mai-Lieferung ist am letzten Handelstag zusammengebrochen. Die Preise schossen in den negativen Bereich und gingen auf den außerordentlichen Tiefstand von -40,32 Dollar pro Barrel. Der Ausgangspunkt für WTI befindet sich in Cushing, wo dieses Rohöl gehandelt wird und wo normalerweise Lagerhaltung möglich ist. Aufgrund des jüngsten Nachfragerückgangs lagerten jedoch am 10. April bereits 55 Millionen bbl Rohöl in der Nähe von Cushing. Die Lagerbestände in Cushing steigen, derzeit mit einer Rate von 6-7 mb pro Woche. Die Kapazität wird auf ca. 79 Mio. bbl geschätzt. Dies bedeutet, dass die verbleibende Lagerkapazität wahrscheinlich in etwa vier Wochen erschöpft sein wird. Seit dem 10. April weiß man, dass dies Mitte Mai der Fall sein wird. Die OPEC+-Kürzungen treten ab dem 1. Mai in Kraft, aber das könnte zu wenig und zu spät sein. Angesichts dieses Risikos, das über dem Markt schwebt, wollte kein Marktteilnehmer diese letzten offenen Kontrakte für Mai übernehmen.

Vor einem Monat sahen wir beim Lieferkontrakt für April einen Preisrückgang der Futures um 5 Dollar am letzten Handelstag. Dies war ein deutliches Zeichen dafür, dass die Händler sehr nervös wurden, physische Öllieferungen anzunehmen.

Man darf jedoch nicht vergessen, dass am letzten Handelstag nur noch eine Restzahl an Kontrakten übrig ist. Die etablierte Gemeinschaft der Rohstoffanleger und die Rohstoff-Benchmarks sind bereits in der Woche vom 6. bis 10. April zum Juni-Lieferkontrakt übergegangen. Und der Juni-Lieferkontrakt wird immer noch über 20 Dollar pro Barrel gehandelt. Wenn die Volkswirtschaften jedoch geschlossen bleiben, besteht die Gefahr eines weiteren gigantischen Preisanstiegs beim Handel im nächsten Monat.

Einige kurzfristige Future-Halter verbrannten sich ziemlich heftig die FInger, da niemand das letzte offene Angebot übernehmen will. WTI ist eine physische Lieferung, so dass Anleger und Hedge-Fonds vor der Abwicklung aussteigen müssen. Dies hat zu einem noch nie dagewesenen Druck geführt, der noch nie zuvor aufgetreten ist. Das ist definitiv eine außergewöhnliche Fehlfunktion und zeigt uns deutlich, dass einige Dinge auf den Finanzmärkten inmitten der COVID’19-Krise aus dem Ruder laufen.

Foto: Shutterstock