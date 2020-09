Candriam erweitert Team für Schwellenländeraktien

Candriam holt Galina Besedina als Senior Emerging Markets Equity Analystin und Portfoliomanagerin. Besedina berichtet direkt an Jan Boudewijns, Head of Emerging Markets Equity. Sie verfügt über mehr als 13 Jahre Berufserfahrung und ergänzt das seit 1994 bestehende Kernteam in Paris. Candriam verwaltet im Bereich der Schwellenländeraktien derzeit ein Vermögen von mehr als 2,5 Milliarden Euro.

Jan Boudewijns, Head of Emerging Markets Equity, sagt: „Aktien aus Schwellenländern sind ein strategisch wichtiger Bereich für Candriam, aber auch für viele institutionelle Investoren. Um unser Angebot auch künftig weiter auszubauen und zu stärken, freuen wir uns, Galina Besedina mit ihrer langjährigen Expertise in dieser Anlageklasse in unserem Team begrüßen zu können.“

Galina Besedina war in den letzten zwölf Jahren als Portfoliomanagerin im Aktienteam von Comgest tätig. In dieser Funktion hatte sie maßgeblichen Anteil an der Steigerung des verwalteten Vermögens der Schwellenländerstrategie von Comgest von 2 auf 14 Milliarden Euro. Galina Besedinas Kernkompetenzen liegen in der Identifikation strategischer Investitionsmöglichkeiten, Entwicklung von Produktangeboten und der Umsetzung von Geschäftszielen. Sie verfügt zudem über umfangreiche Erfahrung im Aufbau und der Verwaltung konzentrierter Portfolios mit langfristiger Ausrichtung auf Basis von Fundamentalanalysen.

