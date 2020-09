Clartan Associés und Ethos bündeln Expertise in einem ESG-Fonds

Der unabhängige Vermögensverwalter Clartan Associés und die im Bereich der sozial-verantwortlichen Investitionen langjährig erfahrene Schweizer Ethos lancieren gemeinsam einen europäischen Nachhaltigkeitsfonds: den Clartan Ethos ESG Europe Small & Mid Cap.

Der Fonds investiert ausschließlich in kleine und mittelständische europäische Unternehmen, die sich durch einen überzeugenden Umgang in Umwelt-, Sozial- und Governance-Themen auszeichnen und deren Produkte und Dienstleistungen positive Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesellschaft insgesamt haben. Das Basisuniversum besteht aus rund 500 Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von bis zu 20 Milliarden Euro. Komplett ausgeschlossen werden Firmen, die mehr als fünf Prozent ihres Umsatzes in kontroversen Geschäftsfeldern erwirtschaften. Dazu zählen unter anderem Waffen, Pornografie, Tabakwaren, Kraftwerkskohle, Nuklearenergie und Gentechnik.

Kombination aus extra-finanziellen und finanziellen Kennzahlen

Während der Schweizer SRI-Pionier Ethos mit mehr als 20 Jahren Erfahrung im Bereich der sozialen Anlagen das ESG-Research verantwortet und das Aktienuniversum bereitstellt, wendet Clartan Associés innerhalb dieses Universums sein bewährtes „Quality & Value“-Modell an. Das heißt: Das Fondsmanagement wählt jene Unternehmen aus, die einerseits durch nachhaltige und aussichtsreiche Wettbewerbsvorteile überzeugen, und andererseits mit einem Abschlag zum geschätzten inneren Wert gehandelt werden. Das konzentrierte Aktienportfolio mit 25 bis 40 Titeln wird von Clartan im Teamansatz verwaltet.

Des Weiteren setzen sich Clartan und Ethos auch für einen kontinuierlichen Dialog mit den Aktionären ein, um Best Practices in den Bereichen Corporate Governance sowie soziale und ökologische Verantwortung zu fördern. Die Aktionärs-Stimmrechte werden ebenfalls systematisch gemäss den Richtlinien von Ethos wahrgenommen.

Langfristige Investitionen mit Fokus auf Qualität

„Der Bedarf an echten nachhaltigen Aktienstrategien ist immens. Unser gemeinsam mit Clartan lancierter Clartan Ethos ESG Europe Small & Mid Cap (LU2225829204) ist eine Antwort auf dieses Anlegerbedürfnis“, sagt Vincent Kaufmann, CEO von Ethos. „Das Knowhow unserer beider Häuser ergänzt sich perfekt, während uns gleichzeitig eine gemeinsame Vision von langfristigen Investitionen mit Fokus auf die Qualität der Unternehmen eint. Wir sind überzeugt, dass die Berücksichtigung der Nachhaltigkeit als Kernstück des Anlageprozesses in Verbindung mit einer erstklassigen Finanzanalyse eine überdurchschnittliche und nachhaltige Performance bieten kann.“

Small & Mid Cap Segment ist für Anleger hochinteressant

Guillaume Brisset, Partner bei Clartan Associés, ergänzt: „Unser Small und Mid Cap-Ansatz füllt im Nachhaltigkeitssegment eine Lücke: Ethos liefert für dieses Börsensegement mit Marktkapitalisierungen bis maximal 20 Milliarden Euro eine einzigartige Qualität und Tiefe in Bezug auf Analyse und Recherche, die über unser konzentriertes Aktienportfolio für Anleger verfügbar gemacht wird. Der gemeinsame Investitionsprozess ermöglicht es uns, finanzielle und extra-finanzielle Kriterien miteinander zu kombinieren und auf mehreren Ebenen in Spitzenunternehmen zu investieren. Das ist hochinteressant. Denn gerade kleinere und mittlere Unternehmen sind stärker gefährdet, wenn sie ESG-Themen nicht berücksichtigen. Gleichzeitig sind darunter viele Firmen, die langfristige Trends innovativ bedienen und damit hohe Entwicklungschancen haben, insbesondere mit aktiven Aktionären an ihrer Seite.“

Der Fonds richtet sich an private und institutionelle Anleger, die das bedeutende Potenzial dieser Unternehmen ausschöpfen und gleichzeitig nachhaltig und verantwortungsbewusst investieren möchten. Der Aktienanteil liegt bei mind. 92 Prozent, Cash oder Geldmarktfonds können zugemischt werden. Ziel des Fonds ist es, langfristig einen überdurchschnittlichen Wertzuwachs zu erzielen. Die Benchmark ist der Morningstar Developed Europe Mid Cap Target Market Exposure net return Index.

