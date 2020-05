Corona? – Was ist Corona: Tech-Giganten zucken mit den Achseln

Die meisten Technologieunternehmen haben ihre Q1-Ergebnisse vorgelegt. Im Gegensatz zu Fluggesellschaften, Hotelketten, Restaurants und Millionen von Kleinunternehmen, die inmitten der Covid-19-Pandemie ums Überleben kämpfen, sind die weltweit bekanntesten Technologieunternehmen von der Krise bisher bemerkenswert wenig betroffen. Ein Kommentar von Anders Tandberg-Johansen, Portfoliomanager DNB Fund Technology.

In den ersten drei Monaten des Jahres 2020 verzeichneten Google, Apple, Facebook, Amazon und Microsoft ein positives Umsatzwachstum. Es überrascht nicht, dass Apple, das am stärksten auf Hardware fokussierte Unternehmen dieser Gruppe – gleichzeitg unser größtes Untergewicht – am stärksten von der Pandemie betroffen ist. Tatsächlich ist Apple das einzige der fünf Unternehmen, das in den ersten drei Monaten des Jahres kein zweistelliges Wachstum verzeichnen konnte. Dagegen führt Amazon mit einer Umsatzsteigerung von 26% die Rangliste an. Amazon hat in diesem Jahr bereits 175.000 neue Mitarbeiter eingestellt. Auf der anderen Seite entlässt Uber 3.700 Mitarbeiter – etwa 14% seiner weltweiten Belegschaft, während Airbnb 1.900 Mitarbeiter – etwa 25% seiner Belegschaft – abbauen muss.

Walt Disney, welches wir im Portfolio untergewichtet haben, meldete einen Gewinnrückgang von 91% im ersten Quartal. Das Unternehmen hat die Prognosen für den Rest des Jahres aufgehoben, die Dividende ausgesetzt und mehr als 100.000 Mitarbeiter entlassen. Doch während Disneys Filmgeschäft und Freizeitparks leiden, hat der Streaming-Dienst Disney+ einen großartigen Start hingelegt. Dank des Corona bedingten Lockdowns konnte das Unternehmen nach sechs Monaten fast 55 Millionen Abonnenten gewinnen, während es ursprünglich davon ausging vier Jahre zu benötigen, um 60 Millionen Nutzer zu erreichen. Netflix steigerte ebenfalls die Zahl der Abonnenten um mehr als das Doppelte auf 15,8 Millionen, Nach Angaben von Sandvine hat der weltweite Internetverkehr um fast 40% zugenommen. Allein Youtube und Netflix machen zusammen 26 Prozent des weltweiten Internetverkehrs aus.

Foto: Shutterstock