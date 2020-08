Deutsche Anleger pausieren Gold-Investments

Laut neuen Daten des Edelmetallmarktplatzes BullionVault sind deutsche Investoren plötzlich vorsichtig beim Kauf von Gold geworden, während US-amerikanische und britische Investoren den Goldpreis auf neue Rekordhöhen treiben. Der Gold-Investor-Index Deutschland ging von 67,0 im Juni auf 61,4 im Juli zurück. Im Vergleich: der Gold-Investor-Index exklusive Deutschland sank von Juni auf Juli von 59,5 auf 57,5.

Ein ähnliches Bild zeigt die Anzahl der Erstkäufer. Global gesehen war der Juli einer der stärksten Monate in der Geschichte des Unternehmens. Die Kundenbestände in Gold, Silber und Platin stiegen im Juli erstmals auf 3 Milliarden Dollar an. In Großbritannien stieg die Zahl der Erstkäufer um 81,1% gegenüber dem Durchschnitt der letzten 12 Monate. Auch in den USA stieg die Zahl um 116,1%. Europäische Anleger waren im Juli allerdings zurückhaltend. Die Anzahl der Erstkäufer sank in Deutschland um 26,5% gegenüber dem Durchschnitt der letzten 12 Monate, in Frankreich um 19,3% und in Italien um 20,9%.

Bereits zu Jahresbeginn starke Goldnachfrage

„Deutsche Anleger hatten bereits zu Beginn des Jahres so stark wie nie zuvor in Gold investiert. Im Vergleich zum Vorjahr stiegt die Anzahl deutscher Anleger Januar bis Juli um 76 Prozent. Ein Großteil der deutschen Privatanleger agierte somit vorrausschauend und stieg zu günstigen Preisen Anfang des Jahres ein“, kommentiert Adrian Ash, Director of Research bei BullionVault. Laut Daten des World Gold Councils haben deutsche Anleger allein im ersten Halbjahr 2020 83 Tonnen Gold in Form von Barren und Münzen gekauft. Das ist ein Plus von knapp 120 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

Gewinne werden mitgenommen

„Die aktuellen Preise laden Goldanleger dazu ein Gewinne mitzunehmen. Keine anderen Anleger waren so gut auf die Gelegenheit vorbereitet wie die deutschen. Die unterschiedliche Nachfrage im Juli ist zudem auch auf die Politik zurückzuführen. Obwohl umstritten, steht die Einigung der EU auf ein gemeinsames Hilfspaket in scharfem Kontrast zu den politischen Turbulenzen und der Unsicherheit, die die USA und Großbritannien heimsuchen. Während sich der anfängliche Schock der Covid-Krise zurückzieht, breitet sich die Anziehungskraft von Gold als Instrument zur Diversifizierung des finanziellen Risikos weiter aus. Sinkende Zinssätze und die sich langfristigen weltweit verschlechternden Wirtschaftsaussichten sind die treibenden Kräfte für den Allzeitrekord des Goldpreises in allen Währungen. Da diese Trends mit Sicherheit anhalten werden, wird die Nachfrage nach Goldanlagen sowohl in Deutschland als auch weltweit weiter steigen”, erklärt Ash weiter.

Die plötzliche Pause bei den Goldinvestitionen deutscher Anleger wird auch durch die Daten von Google Trends bestätigt. Suchanfragen nach „Gold kaufen“ sanken im vergangenen Monat um 27,5% unter den vorangegangenen 12-Monatsdurchschnitt und lagen damit 71,0% unter dem Rekord vom März 2020. Im Gegensatz dazu ist die englischsprachige Suche nach „buy gold“ in den Vereinigten Staaten im vergangenen Monat um 75,0% gegenüber dem Durchschnitt der letzten 12 Monate gestiegen.

Der Goldinvestor-Index von BullionVault verfolgt die Stimmung unter den Kunden, indem er die Anzahl der Goldkäufer und -verkäufer jeden Monat vergleicht. Ein Indexwert von 50.0 würde bedeuten das in dem Monat die Anzahl von Käufern und Verkäufern identisch war.

