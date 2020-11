Die US-Präsidentschaftswahl in Zahlen

Heute wählen die USA einen neuen Präsidenten. Die Statista-Grafik vermittelt anhand ausgewählter Daten und Fakten einen Eindruck von den Dimensionen eines der größten demokratischen Urnengänge der Welt.

So hatten sich 2016 rund 214 Millionen Amerikaner_innen als Wähler_innen registrieren lassen. Zur Stimmabgabe standen fast 117.000 Wahllokale zur Verfügung. Etwa jeder fünfte Stimme wurde per Briefwahl abgegeben. Alle unsere Grafiken zur US-Wahl finden Sie hier – beispielsweise zum aktuellen Stand der Umfragen, wie es in den Battleground States aussieht oder wie die Wahl abläuft.

Foto: Shutterstock