“Drei potenzielle Bremsklötze voraus”

Die Weltwirtschaft und die Finanzmärkte stehen vor einem spannenden Schlussquartal 2020: „Zusammen mit den drohenden weiteren coronabedingten Einschränkungen stellen der Brexit-Showdown und die US-Wahlen drei potenzielle Bremsklötze für Wirtschaft und Börse dar“, gibt Robert Greil, Merck Finck, zu bedenken.

Der Chefstratege von Merck Finck rechnet daher im vierten Quartal mit einer spürbaren Verlangsamung der zuletzt überraschend starken Konjunkturerholung nach den Lockdowns des Frühjahres. Greil: „Mehr Unsicherheit wird im vierten Quartal zu mehr Schwankungen an den Börsen führen.“ Dennoch bleibt er optimistisch: „Die zyklische Erholung dürfte Anfang 2021 wieder an Fahrt gewinnen und mittelfristig anhalten, was auch den Aktienmärkten zu Gute kommen sollte.“

An der Makro-Front stehen nächste Woche eine Reihe wichtiger Daten auf der Agenda, insbesondere in den USA: am Dienstag das Verbrauchervertrauen im September sowie die dritte Schätzung des Bruttoinlandsproduktes im zweiten Quartal, am Donnerstag der wichtige „ISM“-Stimmungsbericht für das verarbeitende Gewerbe und am Freitag der Arbeitsmarktbericht.

Termine in der kommenden Woche

In Deutschland sind neben Einzelhandelszahlen am Dienstag die vorläufigen September-Inflationsdaten, am Mittwoch die Arbeitslosenquote für diesen Monat sowie am Donnerstag – wie in anderen Regionen auch – die finalen Einkaufsmanagerindizes für den endenden Monat im verarbeitenden Gewerbe die Highlights. Für den gesamten Euroraum kommt am Dienstag zudem das Wirtschaftsvertrauen, am Mittwoch die Inflationszahlen und am Donnerstag Arbeitsmarktdaten. Und während Großbritannien mit seiner nächsten Brexit-Verhandlungsrunde und seinem Bruttoinlandsprodukt für das zweite Quartal in den Fokus rücken wird, werden in China am Mittwochmorgen mehrere Einkaufsmanagerindizes publiziert.

