Eaton Vance: Thomas Justen wird Business Development Director für Deutschland und Österreich”

Eaton Vance Global Advisors Limited (EVGA), eine indirekte Tochtergesellschaft der Eaton Vance Corp. (Eaton Vance), hat Thomas Justen als Business Development Director, Deutschland und Österreich bei EVGA verpflichtet. Er berichtet an Thomas Body, Head of Business Development, Deutschland, Österreich und Schweiz (DACH), EVGA.

Thomas Justen wird sich auf die Verbreiterung des Kundenstamms im deutschsprachigen Europa konzentrieren. Dazu gehören der Aufbau, die Entwicklung und das Management laufender Beziehungen zu institutionellen Kunden und Fondskäufern sowie die Unterstützung der gesamten Vertriebs- und Marketingaktivitäten der EVGA in der Region.

„Thomas ist ein erfahrener Vertriebsmanager mit starken Kundenbeziehungen im deutschsprachigen Europa und einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz bei der Erschließung neuer Märkte und Vertriebskanäle“, erklärte Thomas Body. “Wir sind zuversichtlich, dass Thomas die Services und den Support für unsere Kunden verbessern wird. Diese Einstellung unterstützt unser hiesiges Engagement und ist ein weiteres Commitment für den deutschen Markt“.

Thomas Justen kommt zur EVGA von Jyske Capital A/S, einer Tochtergesellschaft der Jyske Bank, wo er seit Anfang 2017 als Leiter des Wholesale Business DACH mit Sitz in Frankfurt am Main tätig war. Zuvor war er bei Alfi Partners mit Sitz in Luxemburg für die internationale Geschäftsentwicklung in Luxemburg, der Schweiz und Frankreich verantwortlich. Vor Alfi war er rund neun Jahre lang Head of Sales Schweiz und Luxemburg sowie Senior Relationship Manager Deutschland, Österreich und Luxemburg bei Baring Asset Management mit Sitz in Frankfurt am Main.

Foto: EVGA