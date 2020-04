ETFs: Franklin Templeton und Alte Leipziger schließen Vertriebsvereinbarung

Die beiden passiven ETFs Franklin FTSE China UCITS ETF und Franklin FTSE India UCITS ETF sind seit kurzem im Rahmen von fondsgebundenen Versicherungsverträgen der Alte Leipziger Lebensversicherung erhältlich.

„Franklin Templeton positioniert sich aktiv im Versicherungs- und Altersvorsorgemarkt, wobei wir sorgfältig darauf achten, einen Mehrwert zu den bestehenden Angeboten unserer Partner zu schaffen“, sagt Martin Stenger, Sales Director Business Development Insurance and Retirement bei Franklin Templeton. „Wir freuen uns deshalb, dass wir mit der Alte Leipziger eine Kooperation für zwei unserer kostengünstigen passiven Schwellenländer-ETFs initiiert haben. Kunden der Alte Leipziger werden in der Lage sein, kosteneffizient China und Indien in ihre Portfolios aufzunehmen. Dies sind zwei der größten und am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften der Welt und sollten dementsprechend einen größeren Anteil an Kundenportfolios ausmachen.“

“Passiv investieren mit ETFs bietet Versicherungskunden viele Vorteile“, ergänzt Frank Kettnaker, Vorstand Vertrieb und Marketing Alte Leipziger Lebensversicherung. „Sie schätzen vor allem Einfachheit, breite Risikostreuung, Transparenz und geringe Fondskosten. Kunden können marktweit aus einem immer größer werdenden Angebot wählen und ihre Altersvorsorge mit ETFs aufbauen. Wir bieten unseren Kunden mittlerweile 33 ETFs zur Auswahl an.“

