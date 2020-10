Europas Aktienmarkt performte am besten

In einem insgesamt leicht positiven Marktumfeld schlug sich der europäische Aktienmarkt am besten. Auch US-Aktien schlossen positiv. Verluste wies hingegen der japanische Aktienmarkt auf. Schwellenländer konnten die Industriestaaten outperformen. Ein Kommentar von Michael Jensen, Head of Asset Management und Managing Director bei Moventum Asset Management S.A.

Im Mittelpunkt des Marktinteresses standen die traditionell zu Monatsbeginn veröffentlichten Arbeitsmarktdaten aus den USA. Im September wurden 661.000 neue Jobs in den USA geschaffen und die Arbeitslosenquote fiel auf 7,9 Prozent. Allerdings lag der Stellenzuwachs deutlich unter den Prognosen von 800.000 Stellen. Im August wurden noch 1,49 Millionen neue Stellen geschaffen, die Dynamik des Aufschwungs lässt demnach deutlich nach. Veröffentlicht wurde auch der ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe. Entgegen dem erwarteten Anstieg kam es zu einem leichten Rückgang auf 55,4 Prozent. Dies zeigt jedoch trotzdem noch eine Expansion der Wirtschaftsaktivität an.

Eine positive Tendenz wiesen die chinesischen Einkaufsmanagerindizes auf. Die vom chinesischen Statistikamt veröffentlichten Daten stiegen sowohl für den Dienstleistungs- als auch für den Industriesektor weiter leicht an und der zusammengefasste Composite-Index notierte auf einem Drei-Jahres-Hoch. Zumindest in China ist das „V“ bei der konjunkturellen Erholung damit intakt. In der Eurozone standen die Inflationsdaten im Fokus. Im September ging die Teuerungsrate von -0,2 auf -0,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr zurück. Die Kerninflationsrate fiel auf +0,2 Prozent, den niedrigsten Wert seit Beginn der Datenerhebung. Offen bleibt allerdings, inwieweit diese Entwicklung Sonder- und Einmaleffekten geschuldet ist oder ob Europa tatsächlich auf dem Weg in die Deflation ist.

Auf der Währungsseite gab der US-Dollar gegenüber dem Euro um 0,82 Prozent nach. Der japanische Yen tendierte 0,55 Prozent schwächer. Der Preis für ein Barrel Öl der Sorte Brent gab um knapp drei US-Dollar nach und schloss bei 39,27 US-Dollar.

