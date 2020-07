Federated Hermes legt US High Yield Credit Fonds auf

Der internationale Geschäftszweig des Investmentmanagers Federated Hermes verstärkt mit dem Federated Hermes US High Yield Credit Fonds seine Produktpalette im Anleihebereich.

Der UCITS-Fonds richtet sich an internationale Kunden und ist die erste Geldanlage, die vom Federated Hermes Investmentteam in den USA verwaltet wird. Der Fonds wird von Mark Durbiano, CFA, Senior Portfolio Manager mit Sitz in Pittsburgh verantwortet. Durbiano hat mehr als 35 Jahre Erfahrung im Anleihebereich. Ihn unterstützt ein erfahrenes 14-köpfiges Team, bereits zuständig für ein Federated US High Yield portfolio, mit einem verwalteten Vermögen von etwa 10,5 Milliarden US-Dollar. Dieses übertraf die Benchmark in zwölf der vergangenen 16 Jahre.

Ziel des neuen Fonds ist es, eine starke, konsistente Performance auf dem Markt für Hochzinsanleihen zu erzielen. Dies geschieht durch eine fundamentale Bottom-up-Analyse der Emittenten. Der Prozess und die Philosophie des Fonds konzentrieren sich auf die Qualität des zugrunde liegenden Geschäfts eines Emittenten. Hinzu kommen qualitative und quantitative Unternehmensanalysen, um Unternehmen mit einem stabilen und vorhersehbar freien Cashflow auszuwählen.

Die Analyse von Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren (ESG) ist in den Anlageprozess integriert, um potenzielle Extremrisiken zu identifizieren. Das Team steht überdies im direkten Austausch mit dem Management der Unternehmen und greift auf das Wissen von EOS, dem Stewardship- und Engagementteam von Federated Hermes, zurück. Hierdurch ist ein umfassenderer Überblick über langfristige strukturelle ESG-Risiken gewährleistet.

Mark Durbiano, CFA, Senior Portfolio Manager bei Federated Hermes, sagt hierzu: „Unsere Qualitätsanalyse von Unternehmen konzentriert sich auf die Fähigkeit, laufende Verbindlichkeiten zu bedienen. Hingegen fokussiert die Analyse einer Rating-Agentur die absolute Verschuldungsquote. Wir sind der Meinung, dass unser abweichender Ansatz einen ineffizienten Markt schafft mit Aussicht auf attraktive Überschüsse und risikobereinigte Renditen.“

Harriet Steel, Head of Business Development beim internationalen Geschäft von Federated Hermes, erklärt: „Die Einführung des US High Yield Credit Fonds bedeutet für Federated Hermes die nächste Entwicklungsstufe. Als globales Unternehmen können wir die Fähigkeiten und Vertriebsnetze des jeweils anderen zu nutzen, was schon immer ein Schlüsselelement der Wachstumsstrategie unseres Unternehmens war. Dieser Fonds erfüllt den zunehmenden Bedarf unserer Kunden an Anleihelösungen mit hohen Zuflüssen und ist eine willkommene Ergänzung unserer Anleihepalette.“