Gold-Rekordhoch: Langfristige Investitionsströme dürften stark bleiben

66 Prozent der von YouGov befragten Deutschen geben an, wegen Corona in der Öffentlichkeit einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Das sind weniger als in den USA (74 Prozent). Auch in anderen europäischen Staaten ist das Maske-Tragen deutlich verbreiteter, wie der Blick auf die Statista-Grafik zeigt.