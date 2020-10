Grafik des Tages: GAFAM wachsen auch in der Coronakrise weiter

6,8 Billionen US-Dollar Börsenwert haben Google, Apple, Facebook Amazon und Microsoft (GAFAM) zusammengenommen (Stand: 6. Oktober 2020). Zum Vergleich: Die 30 DAX-Konzerne schaffen es nicht mal über die Zwei-Billionen-Marke. Allein seit Januar 2020 ist der Wert von GAFAM um 1,8 Billion US-Dollar gestiegen – mitten in einer Pandemie, die ganzen Wirtschaftszweigen die Existenzgrundlage entzieht.

Grundlage des Marktwerts der fünf Tech-Riesen ist ihre Marktmacht. Die wird den Abgeordneten des US-Kongresses offenbar zunehmend suspekt, wie aktuelle Medienberichte (z.B. tagesschau.de) verdeutlichen. Unternehmen, die einst selbst Start-ups gewesen seien, “haben sich in die Art von Monopolen verwandelt, wie wir sie zuletzt in der Ära der Öl-Barone und Eisenbahn-Magnaten gesehen haben”, heißt es in einem Bericht des Wettbewerbs-Unterausschusses im Repräsentantenhaus. Dort wird auch eine Zerschlagung von GAFAM ins Gespräch gebracht. Ob und zu welchen neuen, gesetzlichen Regelungen der Bericht führt ist aktuell unklar – klar ist indes, dass sich vor den Wahlen in dieser Hinsicht sehr wahrscheinlich nichts tun wird.

