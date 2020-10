Impact Investing Risiken werden durch schlechte Messstandards getrübt

Impact Investing läuft Gefahr, durch unterdurchschnittliche Messung und Berichterstattung beeinträchtigt zu werden, so dass die Anleger von den übermäßig positiven Ansprüchen der Asset Manager enttäuscht sind, sagt Brunno Maradei, Global Head of Responsible Investment bei Aegon Asset Management.

Impact Investing basiert auf der Vorstellung, dass Investoren neben positiven und messbaren sozialen und ökologischen Auswirkungen auch finanzielle Erträge anstreben können. Maradei erklärt, es sei ein spannendes Feld, befürchtet aber, dass es durch die Versuche einiger Vermögensverwalter, sich einen Wettbewerbsvorteil gegenüber der Konkurrenz zu verschaffen, zunichte gemacht wird.

„Mein zynisches Selbst würde argumentieren, dass der neue Wirkungstrend nur eine Verschleierung und ein Versuch ist, sich in einem zunehmend überfüllten ESG-Investitionsraum zu differenzieren“, betont er. „Während Impact Investing, wenn es richtig gemacht wird, respektabel ist, kämpft dieser Bereich immer noch mit suboptimalen Mess- und Berichtstechniken, so dass sich viele Investoren fragen, ob sie mit ihren Investitionen wirklich positive soziale und ökologische Auswirkungen erzielen.“

Zermürbender EU-Konsens

Im Gegensatz zu seinen Erfahrungen in der Entwicklungsabteilung der Europäischen Kommission, wo das Erreichen eines Konsens über einen Rahmen für die Bewertung von Auswirkungen seiner Meinung nach “zermürbend” war, sagt Maradei, dass die Bemühungen um die Erfassung und Demonstration von Auswirkungen, bei der wachsenden Zahl von Investoren, im privaten Sektor offenbar begrenzt sind.

Suche nach Grenzbereichen

“In dem Maße, in dem die Anleger immer besser über nachhaltige oder grüne Investitionen Bescheid wissen und die Aufsichtsbehörden auf Standards und Datenverbesserungen hinarbeiten, scheinen einige Asset Manager nach Grenzbereichen zu suchen, in denen es möglich ist, sich durch die Darstellung positiver Auswirkungen zu differenzieren, ohne sich allzu sehr um Beweise zur Untermauerung ihrer Behauptungen zu sorgen”, sagt er. “Ich habe viele ‘Impact’-Berichte gelesen, die keine wirklich messbare Wirkung zeigen – manchmal sind sie lediglich der Nachhaltigkeitsbericht aus dem vergangenen Jahr, der mit neuen Schlagworten versehen wurde.”

Trotz dieser Bedenken ist Maradei der Ansicht, dass es einen echten, messbaren Wert von Impact-Investitionen gibt. Er sieht es als ermutigend an, dass sich die Branche nun wieder darauf konzentriert, ihren Beitrag zu einer nachhaltigeren Zukunft zu quantifizieren und zu demonstrieren.

“Vernünftige Erwartungen” sind der Schlüssel

“Der Schlüssel zu wirkungsvollen Investitionen sind unserer Ansicht nach vernünftige Erwartungen”, sagt er. “Impact Investing ist ein spannendes Feld, und Investoren können in der Tat einen bedeutenden positiven Einfluss auf die wichtigsten globalen Nachhaltigkeitsherausforderungen haben. Aber es sollten keine Wunder erwartet werden und keine allzu positiver Berichterstattung erfolgen”.

Er sieht Impact Investing auf einer kontinuierlichen Bandbreite von “Potenzial und Sicherheit”. An einem Ende des Spektrums, so beschreibt er, gebe es direkte private Beteiligungs- und Fremdkapitalinvestitionen. “Diese bieten nahezu volles Vertrauen in die Verwendung der Erlöse – Wirkungsmessgrößen und Berichterstattung können im Vorfeld als Teil von Investitionsabkommen vereinbart werden. Wirkungsberichte von Entwicklungsfinanzierungsinstitutionen zeigen, wie eine gute Wirkungsmessung und Berichterstattung aussehen sollte”.

Im weiteren Verlauf des Spektrums gebe es grüne und soziale Anleihen, die eine klare Verwendung der Erlöse und Berichtspflichten umreißen. Am anderen Ende der Skala stehen Investitionen, die über öffentliche Märkte unter Anwendung eines Negativ- oder Positiv-Screenings getätigt werden, wobei die Auswirkungen “eher marginal, weniger sicher, messbar und zurechenbar sind – sie können aber dennoch im Laufe der Zeit, wenn sie bestimmte Größenordnungen erreichen, in Kombination mit einem gezielten Engagement, einen positiven Beitrag leisten.”

Foto: Aegon Asset Management