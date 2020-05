IntReal mit 14 neuen Fonds im ersten Quartal 2020

Trotz der beginnenden Corona-Krise hat die Service-KVG IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH im ersten Quartal 2020 insgesamt 14 neue Fonds aufgelegt. Für das Q2 erwartet das Unternehmen “eher stagnierende Zahlen”.

IntReal administriert nun 175 Fonds, teilt das Unternehmen mit. 72 neue Objekte wurden im ersten Quartal 2020 angebunden, womit die Anzahl der verwalteten Immobilien von 1.331 (Q4 2019) auf 1.403 anstieg. Das Gesamtvolumen der Assets under Administration (AuA) wuchs von 31,1 Milliarden Euro um 2,2 Milliarden Euro auf insgesamt 33,3 Milliarden Euro. IntReal hat im ersten Quartal 20 neue Mitarbeiter eingestellt, ihre Mitarbeiterzahl erhöht sich auf insgesamt 310.

Michael Schneider, Geschäftsführer der IntReal: “Die IntReal hat ein starkes erstes Quartal hinlegen können – trotz der im März absehbaren und spürbaren Folgen der Corona-Krise. Aufgrund der Pandemie gehen wir für das zweite Quartal eher von stagnierenden Zahlen aus, sehen aber auch, dass die Assetklasse Immobilien in der Krise wie auch danach ihre Bedeutung im Anlageuniversum sowohl der privaten wie institutionellen Anleger behaupten oder sogar steigern kann.”

Service-KVG und KVG-Services



Das Wachstum verteilt sich wie folgt: Das Segment Partnerfonds für nationale und internationale Asset Manager, also das klassische Geschäft als Service-KVG, wuchs im ersten Quartal 2020 um mehr als 1,5 Milliarden Euro auf 20,1 Milliarden Euro. Damit erreichte Intreal in diesem Geschäftsfeld bereits zum 31. März 2020 die Hälfte des Wachstums des Gesamtjahres 2019. Mit einem Anteil von etwa 60 Prozent an den gesamten AuA bleiben die Partnerfonds der wichtigste Geschäftsbereich.

Auch die KVG-Services waren im ersten Quartal stark nachgefragt, so die Mitteilung. In diesem Geschäftsbereich übernimmt Intreal alle Back-Office-Tätigkeiten für andere Kapitalverwaltungsgesellschaften (KVGs), damit diese in einem Umfeld zunehmender Kosten für Regulierung an Effizienz gewinnen. Dieses Segment wuchs im ersten Quartal um 0,5 Milliarden Euro auf 13,2 Milliarden Euro.

