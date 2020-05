Legg Mason / Clearbridge: „Facebook-Shops Bedrohung für eBay und Etsy“

In den vergangenen Jahren hat sich Facebook immer weiter in Richtung eines direkten E-Commerce-Angebots bewegt, sowohl B2C durch Instagram Checkout-Funktionen als auch C2C mit Facebooks Peer-to-Peer-Marktplatz. Jetzt wurden Facebook-Shops angekündigt. Dies kann den Markt durchaus verändern, schätzt Erica Furfaro, Senior Research Analyst bei der Legg Mason-Boutique Clearbridge Investments.

Diese Shops ermöglichen es kleinen Unternehmen, einfach und kostenlos einen Shop einzurichten, diesen Shop über alle Facebook-Anwendungen laufen zu lassen und den Benutzern die Möglichkeit zu geben, alle Funktionen inklusive Kaufabschluss zu nutzen, ohne die Website eines Drittanbieters besuchen zu müssen.

„Angesichts der Größe Facebooks sowohl in Bezug auf die Nutzer (2 Milliarden täglich aktive Nutzer weltweit) als auch auf kleine Unternehmen (160 Millionen Kleinunternehmen nutzen bereits kostenlose Facebook-Tools, um Kunden zu erreichen) sehe ich in diesem Produkt ein echtes Potenzial.“ Und zwar sowohl dabei, die Verbreitung des E-Commerce weiter zu beschleunigen als auch Verschiebungen in der E-Commerce-Landschaft zu bewirken.

Es ist eindeutig positiv für Facebook, dass die Plattform ausbaut, um weitere Ertragsquellen zu nutzen. Die Aktie sprang nach der Bekanntgabe der Pläne deutlich. Dazu kommt, dass die Facebook-Shops auch eine potenzielle Bedrohung für E-Commerce-Marktplätze wie Etsy und eBay sind, wenn Facebook erfolgreich eine Alternative zu diesen Marktplätzen schafft.

