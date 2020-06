Lloyd Fonds Gruppe bringt fünf neue Dachfonds

Die LAIC Vermögensverwaltung GmbH, der digitale Asset Manager der Lloyd Fonds AG, hat ihr Produktangebot mit Auflage am 29. Mai 2020 um fünf Mischfonds erweitert. Kapitalverwaltungsgesellschaft ist die Universal-Investment-Gesellschaft mbH.

Die fünf Fonds werden von dem “LAIC Advisor” gesteuert, einem “eigenentwickelten, algorithmusbasierten System zur Portfoliooptimierung”, so die Mitteilung von Lloyd Fonds. Drei der Mischfonds investieren global in Assets innerhalb der Risikoklassen drei, vier beziehungsweise fünf. Die beiden anderen legen ebenfalls global an, aber mit Fokus auf Nachhaltigkeit, davon einer mit Schwerpunkt auf Emerging Markets, innerhalb der Risikoklasse fünf.

„Mit den LAIC-Fonds erweitern wir unser Angebot und ermöglichen den Anlegern, auch über geringe monatliche Sparraten oder Einmalbeträge unser digital gesteuertes Anlageprodukt unter Berücksichtigung der eigenen Risikobereitschaft zu nutzen“, sagt Achim Plate, Chief Executive Officer der Lloyd Fonds AG.

Individuelle Kundendepots seit April

Die Fonds bedienen sich mit jeweils unterschiedlicher Gewichtung des LAIC-Investmentuniversums, das aus über 10.000 Publikumsfonds und etwa 400 ETFs besteht, so Lloyd Fonds. Es handelt sich also um Dachfonds. In Abgrenzung zum Wettbewerb liege der Fokus dabei auf aktiv gemanagten Fonds zur Erhöhung der Diversifikation. ETFs werden lediglich zur Kostenoptimierung beigemischt.

Wie das Unternehmen daneben mitteilt, haben seit dem Markteintritt am 1. April 2020 vermögende Privatanleger und institutionelle Investoren rund 15 Millionen Euro in individuelle Kundendepots, die durch den “LAIC Advisor” gesteuert werden, investiert. Neukunden können das Startangebot ab Mindestanlagebeträgen von 100.000 Euro nutzen.

Lloyd Fonds war einst einer der führenden Anbieter geschlossener Fonds mit dem Schwerpunkt Schiffsbeteiligungen, hat sich aber schon im Zuge der Schifffahrtskrise aus diesem Geschäft zurückgezogen und ab 2019 komplett neu aufgestellt. Seitdem konzentriert sich das Unternehmen – neben der Verwaltung und Abwicklung der früheren Fonds – auf Wertpapier-Investmentfonds und Vermögensverwaltung.

Foto: Lloyd Fonds