Lupus alpha: Conzatti geht, Liegl kommt

Jonas Liegl (36), zuvor Portfolio Manager für europäische Small und Micro Caps bei Allianz Global Investors, wechselt zum 1. Juli 2020 in das Nebenwerte-Team von Lupus alpha. Dort übernimmt er künftig die Verantwortung für den Publikumsfonds Lupus alpha Micro Champions und bringt darüber hinaus seine Expertise in das Paneuropa-Team des Asset Managers ein. Der bisher für den Micro-Cap-Fonds verantwortliche Portfolio Manager, Peter Conzatti (60), verlässt das Unternehmen.

Der erfahrene Nebenwerte-Manager Jonas Liegl verstärkt ab sofort das 8-köpfige Nebenwerte-Team des Frankfurter Asset Managers Lupus alpha. Liegl verfügt über mehr als 10 Jahre Erfahrung in der Analyse und dem Portfolio Management europäischer Micro, Small und Mid Caps. „Wir freuen uns sehr, mit Jonas Liegl einen ausgewiesenen Micro-Cap-Spezialisten zu gewinnen, der zudem die gesamte Bandbreite des Nebenwerte-Segments abdeckt. Seine Erfahrung im Management großer institutioneller Mandate ergänzt in idealer Weise unsere Aufstellung in diesem Kundensegment“, sagt Dr. Götz Albert, Partner und CIO von Lupus alpha. Neben der Verantwortung für den Lupus alpha Micro Champions wird Liegl künftig die Analyse und Aktienselektion im Paneuropa-Team für den Lupus alpha Dividend Champions unterstützen.



Zuletzt war Liegl bei Allianz Global Investors als Portfolio Manager für institutionelle Mandate im Bereich europäischer Small und Micro Caps mit einem Volumen von mehreren Milliarden Euro gemeinsam in einem Team verantwortlich. Davor war er bei der Deka Investment als Portfolio Manager für deutsche und europäische Nebenwerte sowie als verantwortlicher Manager für den Publikumsfonds Deka-Deutschland Nebenwerte tätig. Jonas Liegl ist CFA Charterholder und hat an der University of Edinburgh einen Master of Science in Finance and Investment erworben.



Peter Conzatti (60), bisheriger Portfolio Manager des Lupus alpha Micro Champions, gibt die Fondsverantwortung zum 1. Juli 2020 ab und verlässt nach 15 Jahren erfolgreicher Zusammenarbeit das Unternehmen, um sich neuen Aufgaben zu widmen. „Über viele Jahre war Peter Conzatti Teil unseres Small und Mid Cap-Teams. Als geschätzter Kollege bedauern wir seinen Weggang und wünschen ihm persönlich alles Gute“, sagt Dr. Götz Albert.

Foto: Lupus alpha