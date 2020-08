Nachhaltige Investments: 90 Prozent der Banker rechnen mit starker Zunahme

Neun von zehn Banker sind der Auffassung, dass Nachhaltigkeit bei der Geldanlage für Privatanleger in den nächsten 5 Jahren wichtiger wird. Rund 65 Prozent glauben, dass die Bedeutung bereits in den nächsten 12 Monaten zunimmt. Dies geht aus einer neuen Infografik von Kryptoszene.de hervor. Ferner zeigt sich, dass Anleger mit grünen Aktien zuletzt sogar deutlich höhere Renditen erzielen konnten.

In den ersten 4 Monaten der Corona-Krise kletterten nachhaltige Aktien im Durchschnitt um 2,2 Cent nach oben. Im selben Zeitraum büßten konventionelle Öl- und Gasversorger im Mittel 40,5 Cent an Wert ein. Auch bei einem Blick auf die Performance der vergangenen 6 Monate tritt zutage, dass regenerative Konzerne antizyklisch an Notierung zulegten. So stieg der Global Clean Energy ETF um 22,4 Prozent, während der DAX sowie Dow Jones um 5,6 bzw. 4,8 Prozent einbüßte.

Das Anlagevolumen nachhaltiger Investmentfonds betrug in Deutschland im vergangenen Jahr 63,2 Milliarden Euro. Fünf Jahre zuvor waren es lediglich 20,6 Milliarden Euro. Wie die Infografik aufzeigt, stiegen auch die Kundeneinlagen von Spezialbanken mit Fokus auf Nachhaltigkeit an. Innerhalb der letzten 10 Jahre schlägt das Plus hier mit 114 Prozent zu Buche.

„Nachhaltigkeit rückt immer mehr in den Fokus der Anleger“, so Kryptoszene-Analyst Raphael Lulay. „Obgleich sich grüne Aktien bereits zuletzt überdurchschnittlich gut entwickelten, könnte dies erst der Beginn eines – im wahrsten Sinne des Wortes – nachhaltigen Trends sein“.

Foto: Shutterstock