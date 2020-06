Netfonds kauft Easyfolio

Die Netfonds AG hat den auf ETF-Strategieportfolios ausgerichteten Robo-Advisor Easyfolio inklusive der gleichnamigen Fonds und Markenrechte erworben. Ziel des Kaufs sei die Bündelung des eigenen ETF-Angebots unter der bekannten Marke Easyfolio, teilte das Unternehmen mit.

Easyfolio gehört seit seiner Gründung im Jahr 2014 zu den ersten digitalen Anlageplattformen Deutschlands und hat sich mit seinen drei Strategiefonds “easyfolio30”, “easyfolio50” und “easyfolio70” im Markt etabliert.

Vertriebsschwerpunkt wird nach Netfonds-Angaben zukünftig der B2B-Vertrieb in enger Abstimmung mit der hauseigenen Vermögensverwaltungsplattform, der NFS Hamburger Vermögen.

“Unser Ziel ist es, den Beratern eine weitere Option zu bieten, um vom Boom-Markt ETF-Anlagen zu profitieren. Hierbei sehen wir digitale Portfolio-Strategien als ein Werkzeug an, wobei in den meisten Fällen allerdings eine gute Beratung den Qualitätsunterschied für den Kunden ausmacht”, so Netfonds-Vorstand Peer Reichelt. (kb)

Foto: Netfonds