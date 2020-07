Neue Leiterin der Fund-Buyer-Einheit bei Fidelity

Bettina Bosch (33) leitet per sofort den Bereich “Fund Buyer” von Fidelity International in Deutschland. In dieser Einheit bündelt das Unternehmen die Betreuung von Großkunden wie Dachfonds, Vermögensverwalter und Family Offices.

Sie berichtet wie bisher an Christian Machts, der vor mehr als zwölf Monaten zu Fidelity kam. Seitdem ordnete Machts das Wholesale-Team neu und fokussierte den Vertrieb auf drei Einheiten: “Fund Buyer” (Dachfonds, Vermögensverwalter, Family Offices), “Fund Seller” (Banken, Finanzvertriebe, freie Berater) und “Digital Sales” (Robo-Advisor, Online-Plattformen).

„Der Drittvertrieb von Fidelity bekommt wieder PS auf die Straße. Dabei stellt der Fund-Buyer-Bereich eine tragende Säule dar. In den vergangenen zehn Monaten kam gut die Hälfte der rund 1,4 Milliarden US-Dollar Neugelder im Wholesale aus dieser Einheit. Ich freue mich sehr, dass wir den Bereich nun noch stärker machen und Bettina Bosch für die Leitung des Teams gewinnen konnten. Sie bringt ihre langjährige Erfahrung aus dem institutionellen Vertrieb in die Betreuung von Kunden, die einen institutionellen Service fordern, ein. Dieses Fachwissen und dieser Service sind entscheidend, um uns von anderen Anbietern abzuheben. Sie überzeugt durch neue Denkansätze und Perspektiven und bringt damit unser gesamtes Team weiter. Das ist vor dem Hintergrund der sich schnell verändernden Branche erfolgsentscheidend”, so Christian Machts, Leiter Drittvertrieb Deutschland, Österreich und Osteuropa.

Bettina Bosch verfügt über langjährige Erfahrungen im Investment Banking und in der Vermögensverwaltung. Ihre Karriere bei Fidelity begann sie 2017 im institutionellen Team. Im Januar 2020 wechselte sie ins Fund-Buyer-Team, bestehend aus Marco Näder, Eva Roure und Niclas Nink, das nun an sie berichtet. Vor ihrer Tätigkeit bei Fidelity war sie Vice President bei der Credit Suisse in Frankfurt am Main und arbeitete im Bereich Fixed Income Sales (Rates) für deutsche und österreichische institutionelle Anleger (Schwerpunkt Bank Treasuries & Asset Managers).

Foto: Fidelity