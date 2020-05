UBS bringt neuen ETF für chinesische Anleihen in Renminbi

UBS Asset Management (UBS AM) lanciert einen neuen Exchange Traded Fund (ETF), der Zugang zu chinesischen Staatsanleihen und chinesischen Policy Bank Anleihen in Renminbi (CNY) bietet. Der UBS ETF (LU) J.P. Morgan CNY China Government 1- 10 Year Bond UCITS ETF ist an der Deutschen Börse, der Schweizer Börse SIX und der Borsa Italiana gelistet und ermöglicht Investoren damit direkten Zugang zum chinesischen Onshore-Markt.

„Obwohl China die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt ist und über eine vergleichsweise niedrige Verschuldung verfügt, ist das Land in den weltweiten Indizes noch immer unterrepräsentiert“, sagt Dag Rodewald, Head Passive & ETF Specialist Sales Deutschland & Österreich. „In Anbetracht der Relevanz des Landes, empfehlen wir Investoren einen expliziten Teil ihrer Portfolioallokation für chinesische Titel vorzubehalten. Innerhalb des lokalen Marktes gehören chinesische Staatsanleihen und Policy Bank Anleihen zu den größten und liquidesten Anlagen. Unser ETF stellt für Investoren ein Instrument dar, ihre Anlage zu diversifizieren und Zugang zum wachsenden chinesischen Anleihen-Markt zu erhalten.“

Der ETF bildet den J.P. Morgan China Government + Policy Bank 20% Capped 1-10 Year Index ab und bietet UCITS-Investoren einen direkten Marktzugang zu chinesischen Onshore-Anleihen. Papiere mit einer Restlaufzeit von mehr als zehn Jahren werden ausgeschlossen, wodurch die Liquidität des Index erhöht wird, ohne dabei die Gesamtrendite wesentlich zu beeinflussen. Das Engagement gegenüber den drei chinesischen Policy Banken (China Development Bank, Agricultural Development Bank of China und Export-Import Bank of China) ist auf jeweils 20 Prozent beschränkt. Dadurch kann der ETF die tatsächliche Marktkapitalisierung der Policy Bank Bonds, die derzeit bei etwas mehr als 50 Prozent liegt, bestmöglich abbilden. Gleichzeitig bietet der ETF so Rendite- und Liquiditätsvorteile gegenüber Produkten, die die Anleihen dieser Institutionen auf zehn Prozent je Emittenten begrenzen.

Insgesamt gewinnt der chinesische Anleihenmarkt immer mehr an Bedeutung. Mittlerweile ist er der viertgrößte Markt für Staatsanleihen mit einer Marktkapitalisierung von 21,4 Billionen CNY (3,3 Billionen US-Dollar). Sowohl Bloomberg als auch J.P. Morgan haben vor Kurzem angekündigt, CNY-Anleihen in ihre entsprechenden Indizes aufzunehmen. Dieses dürfte sich in den nächsten Jahren in Investments im Umfang von rund 300 Milliarden US-Dollar widerspiegeln.

Foto: Shutterstock