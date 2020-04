US Ölsorte WTI: Frontmonats-Futures-Handel negativ

Nicht nur Metropolen wie Berlin, München oder Hamburg, sondern vor allem auch kleinere Universitätsstädte melden wachsende Studentenzahlen. Wohnraum in Großstädten wird immer teurer und Studenten müssen auf kleinere Städte ausweichen. Die Frage, die viele Kaufinteressenten und Investoren umtreibt: Lohnt der Kauf von Immobilien in C- und D-Standorten?