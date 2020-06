Vanguard bringt ESG-Indexfonds

Vanguard hat den Vanguard ESG Emerging Markets All Cap Equity Index Fund aufgelegt.

Der Indexfonds soll als zentraler Aktien-Baustein für ESG-kompatible Portfolios fungieren und ein breites und diversifiziertes Exposure in Bezug auf Schwellenländer bieten. Unternehmen, die die unabhängigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Standards des Fonds nicht erfüllen, werden dabei ausgeschlossen. Bei laufenden Kosten (Ongoing Charges Figures, OCF) von 0,25 Prozent steht der Vanguard ESG Emerging Markets All Cap Equity Index Fund auch für Privatanleger zur Verfügung.

Der Fonds orientiert sich an einer ausgewählten Benchmark der FTSE Global Choice-Familie (siehe untenstehende Tabelle). Vom Index ausgeschlossen sind Unternehmen, die im Zusammenhang mit nicht erneuerbaren Energien (Atomkraft, fossile Brennstoffe), Waffen (privater Gebrauch, umstrittene Waffen, Militär) sowie „lasterhaften“ Produkten wie Alkohol, Tabak, Glücksspiel und Erwachsenenunterhaltung tätig sind. Gleiches gilt für Unternehmen, die nicht den United Nations Global Compact Prinzipien zu Arbeitnehmer- und Menschenrechten, Umwelt und Korruptionsbekämpfung gerecht werden.

Die ausschüttenden und thesaurierenden Anteilsklassen des Fonds stehen sowohl privaten als auch professionellen Anlegern gleichermaßen offen.

„Unsere Anleger machen sich viele Gedanken zu Themen wie Menschenrechte, Ethik, Umwelt und Soziales. Viele möchten diese Werte auch bei der Geldanlage berücksichtigt wissen, gleichzeitig jedoch weiterhin ihre Anlageziele verfolgen. Aus diesem Grund haben wir unsere Fonds-Palette so ausgestaltet, dass sich ESG-bewusste, langfristige Investoren ein hochwertiges und diversifiziertes Aktienindex-Portfolio zu geringen Kosten zusammenstellen können. Auch in Zukunft wird Vanguard weiter nach Möglichkeiten suchen, langfristige ESG-kompatible Produkte bereitzustellen, um den sich wandelnden Anforderungen der Anleger gerecht zu werden”, sagt Matthew Piro, Head of Portfolio Review Department, Europa.

Foto: Shutterstock