Vermögen von Schattenbanken steigt seit 2003 um 180 Prozent

Das Volumen des weltweit von Schattenbanken verwalteten Vermögens hat inzwischen die Grenze von 50 Billionen US-Dollar überschritten. Im Zeitraum von 2003 bis 2018 kletterte das entsprechende Vermögen von 17,997 auf 50,889 Billionen US-Dollar, was einen Anstieg um ca. 180 Prozent bedeutet.

Diese Zahlen lassen sich aus dem Global Monitoring Report on Non-Bank Financial Intermediation 2019 des Financial Stability Board (FSB) entnehmen. Im Vergleich zum Vorjahr gab es demnach eine Steigerung um 1,70 Prozent. Über die letzten 16 Jahre betrachtet, ergibt sich indes ein durchschnittliches Vermögenswachstum von ca. 11,43 Prozent pro Jahr, wie die Experten des Fachportals Tagesgeldvergleich.net auf Basis der vorliegenden Daten berechneten.

Betrachtung für 2003 bis 2018

Das Financial Stability Board (FSB) teilt Schattenbanken anhand ihrer ökonomischen Funktionen in verschiedene Klassen (EF = economic function) ein. Den stärksten jährlichen Anstieg über den Gesamtbetrachtungszeitraum (2003 bis 2018) verzeichnete nach Angaben des Fachportals der Bereich Verwaltung gemeinsamer Anlageinstrumente EF1 (darunter u. a. Geldmarktfonds, Rentenfonds, Mischfonds und Hedgefonds). Dort war ein Wachstum von durchschnittlich 25,09 Prozent pro Jahr festzustellen. Wird lediglich das Jahr 2018 durch die FSB betrachtet, blieb der Wert allerdings vergleichsweise stabil bei 36,65 Billionen US-Dollar (+0,39 Prozent zum Vorjahr).

Der einzig rückläufige Wert seit 2003 ist jener für die Vermittlung von Marktaktivitäten, die von einer kurzfristigen Finanzierung abhängig sind (hier sind Broker und Wertpapierfinanzierungsunternehmen aktiv). Im genannten Zeitfenster schrumpfte der Anteil in Schnitt um -0,17 Prozent pro Jahr. 2018 lag das Jahreswachstum bei +8,68 Prozent.

Deutschland im Schattenfinanzindex auf Platz 14

Deutschland gehört zu den Staaten, in denen ein vergleichsweise hoher Anteil von Finanzen mit „ungeklärter Herkunft“ fließen. Im Schattenfinanzindex 2020 der britischen Nichtregierungsorganisation Tax Justice Network (TJN) landete die Bundesrepublik auf Platz 14 von 133 Staaten. Spitzenreiter der unrühmlichen Liste sind die Kaiman-Inseln vor den USA.

Foto: Shutterstock