Was das Gold-Silber-Ratio zurzeit wirklich aussagt

In Deutschland und der Schweiz gibt es einen besonders dreisten Fall des so genannten Enkel-Tricks. So geben sich Cyber-Betrüger als Präsident der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) oder seine Pressesprecherin aus. Die BaFin warnt deutlich vor falschen Anrufen und Fake-E-Mails.