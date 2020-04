“Wie schnell lernen Menschen, mit geringerem, aber noch vorhandenem Infektionsrisiko zu leben?“

Christopher Smart, Chefstratege und Leiter des Barings Investment Institute, mit seinem aktuellen Kommentar zur Corona-Krise aus amerikanischer Sicht.

Mit dem Start der Berichtssaison werden einige Details in der aktuellen Krise deutlicher erkennbar. Den Unternehmen wird es zwar immer noch schwerfallen, Orientierungshilfen zu geben, bis sie ein besseres Gefühl dafür bekommen, wie schnell das Coronavirus eingedämmt wird, aber sie könnten zumindest einen Eindruck davon vermitteln, wie viel Schmerz sie aushalten können.



Investoren werden auch in der Lage sein, einzuschätzen, welche Branchen und Sektoren wieder in Betrieb genommen werden, sobald die Verantwortlichen damit beginnen, Pläne für die Rückkehr an den Arbeitsplatz vorzustellen.



Am schwierigsten ist es, zu beurteilen, wie schnell die Menschen lernen, mit einem geringeren, aber immer noch vorhandenen Infektionsrisiko zu leben. Mehr Tests, eine bessere Behandlung und Fortschritte auf dem Weg zu einem Impfstoff werden helfen, was aber sehr schwer zu beurteilen ist, dürfte sein, wie schnell sie wieder Restaurants, Theater und Hotels besuchen werden.

Christopher Smart, PhD CFA, ist Chief Global Strategist & Head of the Barings Investment Institute.

Foto: Barings