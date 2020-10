Wie sich ein harter Brexit auf Lagerhaltung und Warenwege auswirkt

Sofern die bestehenden Differenzen bis zum Jahresende nicht doch noch überwunden oder in letzter Sekunde eine Verlängerung der Übergangsphase beschlossen wird, gilt Großbritannien ab dem 1. Januar 2021 als Drittland ohne Abkommen. Gastbeitrag von Katja Conradt und Jan Eberhardt, Rödl & Partner

Auswirkungen auf Warenwege und Lagerhaltung

Für Unternehmen, die Handel mit Großbritannien betreiben, ist es inzwischen sehr schwierig geworden. Die derzeit bestehende Unsicherheit erschwert eine langfristige Planung.

Sollte es am 1. Januar 2021 nun tatsächlich zu einem harten Brexit, sprich einem Austritt Großbritanniens ohne Abkommen kommen, wird sich das auf Warenwege und Lagerhaltung auswirken. Die Zollabfertigungsmodalitäten, die vorher nicht erforderlich waren, werden Zeit und Mehrkosten verursachen, die sich langfristig in den Preisen niederschlagen werden.

In diesem Artikel möchten wir den Fokus auf die so genannten Konsignationslager in Großbritannien legen. Ein Konsignationslager ist ein Lager, welches der Lieferant bestimmter Waren entweder direkt beim Kunden oder in der Nähe des Kunden (Käufer) der Waren unterhält, damit dieser sich nach Bedarf bedienen bzw. Waren entnehmen kann. Mit dieser Entnahme der Waren aus dem Konsignationslager findet meist der Eigentumsübergang auf den Käufer statt. Innerhalb der Europäischen Union ist dies insofern unproblematisch als dass im freien EU-Binnenmarkt keine Zollabfertigung erforderlich ist, lediglich umsatzsteuerlich gibt es bestimmte Registrierungs- und Aufzeichnungspflichten zu beachten. Es stellt sich folglich die Frage, wer sich künftig um die Aus- bzw. Einfuhrmodalitäten zu kümmern hat. Nicht nur die Kosten werden hierbei eine Rolle spielen, sondern auch die Frage, ob die Ware überhaupt vom Lieferanten in Großbritannien eingeführt werden kann, wenn dieser in Großbritannien nicht ansässig ist.

Bisherige Abwicklung eines Konsignationslagers eines deutschen Lieferanten in Großbritannien

Bis zum Ende der Übergangsphase am 31. Dezember 2020 wird Großbritannien noch als EU-Mitgliedsstaat betrachtet. Bis zum Ablauf dieser Übergangsphase werden Warensendungen aus Deutschland nach Großbritannien daher umsatzsteuerlich noch als innergemeinschaftliche Lieferungen angesehen.

Zum Zeitpunkt der Lieferung der Waren in das Konsignationslager in Großbritannien hat der deutsche Lieferant die Sendung zudem in der Intrastat-Versendungsmeldung zu erfassen, sofern die Befreiungs-Wertschwelle von 500.000 Euro im Kalenderjahr überschritten worden ist.

Aufgrund der umsatzsteuerlichen Behandlung der Entnahmen wird in Großbritannien die Entnahmemenge als innergemeinschaftlicher Erwerb des Käufers betrachtet, der neben der umsatzsteuerlichen Behandlung auch die Meldepflicht als Intrastat-Eingang in Großbritannien auslöst. Meldepflichtiger ist der Kunde in Großbritannien.

