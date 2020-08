Anzeige

WWK IntelliProtect® 2.0: Die nächste Generation Fondsrenten mit Garantie

Die WWK Lebensversicherung a. G. hat die unter dem Markennamen WWK IntelliProtect® bekannten Fondsrenten mit Garantie von Grund auf überarbeitet und mit vielen Neuerungen für die Kunden ausgestattet.

WWK IntelliProtect® 2.0 – die wichtigsten Neuerungen

Auswahl aus 50 Fonds zu kostenreduzierten Tranchen, die sonst oft institutionellen Anlegern vorbehalten sind.

Erweitertes Fondsangebot um neun Indexfonds und um Clean Shareclasses.

Neue Fonds-Baskets für verschiedene Risikoneigungen und Themeninvestments, wie z. B. Nachhaltigkeit.

Leichtere und passgenaue Portfoliogestaltung durch Fondsfinder im Rahmen der Angebotssoftware AVANTI.

Wirklichkeitsnahe Hochrechnung der Ablaufleistungen durch Bruttomethode, die alle Fondskosten berücksichtigt.

„Lock-in-Funktion“ in der Ansparzeit, um Kursgewinne zu sichern und das Garantieniveau entsprechend anzuheben.

Stärken beibehalten

Gleich geblieben ist der kundenindividuelle, börsentäglich arbeitende iCPPI-Garantiemechanismus der Kunden seit über zehn Jahren hohe Renditechancen ermöglicht und gleichzeitig in schwierigen Marktphasen den vollständigen Erhalt aller eingezahlten Beiträge sicherstellt. Die neuen Tarife stehen seit dem 1. Juli 2020 unter dem Namen WWK IntelliProtect® 2.0 in allen drei Schichten, also auch als Riester-Rente zur Verfügung. Diese wird von Franke & Bornberg mit der Bestnote FFF+ bewertet.

Der kundenindividuelle, börsentäglich arbeitende iCPPI-Garantiemechanismus ermöglicht Kunden seit über zehn Jahren hohe Renditechancen und hat sich auch in der Corona-Krise bewährt: Als die Aktienmärkte weltweit stark einbrachen, sorgte der iCPPI-Motor dafür, dass das Kapital der Kunden sehr rasch in das Sicherungsvermögen der WWK umgeschichtet und dort sicher verzinst wurde. Mit Beginn der Kursaufwärtsbewegungen wurde das Kapital sofort zur rentierlichen Wiederanlage in die vom Kunden gewählten Investmentfonds reinvestiert.

Wichtig: Die Portfolioumschichtungen werden börsentäglich durchgeführt und nicht erst zum Monatsende. Mit den aktuellen Produktneuerungen ist WWK IntelliProtect® 2.0 noch leistungsfähiger.