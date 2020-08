Zurich bietet vier Anlagemodelle für nachhaltiges Investieren

Nachhaltiges Investieren ist derzeit in aller Munde. Die Berücksichtigung ökologischer und sozial-ethischer Aspekte in der Geldanlage ist zum Megatrend geworden. Die Zurich Gruppe Deutschland trägt diesem Umstand schon länger Rechnung und bietet jetzt im Rahmen ihrer Fondspolice gemanagte Depotmodelle an, die unter nachhaltigen Kriterien ausgestaltet sind.

Spätestens ab dem kommenden Jahr geht bei Finanz- und Vorsorgethemen nichts mehr ohne die Berücksichtigung von ESG-Kriterien – also der Implementierung von Umwelt- und sozialen Themen sowie Unternehmensethik. Der Grund: Die EU-Kommission will in Europa sowohl die nachhaltige Geldanlage als auch eine ebensolche Finanzberatung ab 2021 fest verankern. Die gesamte Finanzbranche soll so für die Erreichung ökologischer und sozialer Nachhaltigkeitsziele – allen voran der Bekämpfung des Klimawandels – herangezogen werden. Damit darüber hinaus auch die Anlageziele der Kunden wie Ertragsgenerierung und Risikokontrolle nicht zu kurz kommen, hat die Zurich Gruppe Deutschland vier gemanagte ESG-Depotmodelle entwickelt, die auch im Rahmen ihrer fondsgebundenen Versicherung zum Einsatz kommen. Auf diese Weise bietet Zurich den, sehr unterschiedlich risikobereiten Kunden, individuell zu ihrem Chance-/Risiko-Profil das passende Modell.

Die ESG-Depotmodelle werden von einem Anlageausschuss bestehend aus einem Pool aus Investmentexperten professionell gemanagt. Die zugrundeliegenden Fonds und die Zusammensetzung werden laufend überprüft und bei Bedarf angepasst.

Ein Überblick über die vier ESG Modelle

Depotmodell Einkommen ESG

Beim Depotmodell Einkommen ESG handelt es sich um ein eher konservativ gemischtes Anlagekonzept mit einer Aktienquote von maximal 30 Prozent. Die Anlagestrategie des Depotmodells verfolgt das Ziel, eine stetige Ertragsentwicklung bei geringen Wertschwankungen zu realisieren. Auf Basis vergangener Daten hätte dieses Modell über einen Betrachtungszeitraum von fünf Jahren einen Wertzuwachs von jährlich 2,1 Prozent erzielt.

Depotmodell Balance ESG

Das Depotmodell Balance ESG ist ein ausgewogen gemischtes Anlagekonzept mit einer Aktienquote zwischen 40 und maximal 60 Prozent, wobei hiervon in außergewöhnlichen Marktsituationen abgewichen werden kann. Die Anlagestrategie des Depotmodells verfolgt das Ziel, eine stetige Ertragsentwicklung bei moderaten Wertschwankungen zu realisieren. Hätten sich Anleger vor fünf Jahren für dieses Modell entschieden, hätten sie sich über einen Zuwachs von 2,9 Prozent pro Jahr freuen können.

Depotmodell Wachstum ESG

Beim Depotmodell Wachstum ESG handelt es sich um ein wachstumsorientiertes gemischtes Anlagekonzept mit einer Aktienquote zwischen 70 und maximal 90 Prozent, wobei auch in diesem Fall, sollten es außergewöhnlichen Marktsituationen erfordern, abgewichen werden kann. Die Anlagestrategie des Depotmodells verfolgt das Ziel, eine stetige Ertragsentwicklung bei höheren Wertschwankungen zu realisieren. Schaut man in den Rückspiegel, hätte das Modell eine jährliche Wertentwicklung von 4,5 Prozent erzielt.

Depotmodell Dynamik ESG

Das Depotmodell Dynamik ESG ist ein risikoorientiertes gemischtes Anlagekonzept mit einer Aktienquote zwischen 90 und 100 Prozent, mit der Möglichkeit, dass in außergewöhnlichen Marktsituationen nach unten davon abgewichen werden kann. Die Anlagestrategie des Depotmodells verfolgt eine stetige Ertragsentwicklung bei voraussichtlich sehr hohen Wertschwankungen zu realisieren. Für den Betrachtungszeitraum der letzten fünf Jahre stehen hierbei ein Wertzuwachs von fünf Prozent per annum zu Buche.

Foto: Shutterstock