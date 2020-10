Zweite Welle, zweite Chance: Kaufgelegenheiten nutzen?

Eine Einschätzung der Aussichten für die Finanzmärkte vor dem Hintergund der Corona-Pandemie von Dr. Eckhard Schulte, Manager des MainSky Macro Allocation Fund und Vorstandsvorsitzender MainSky Asset Management. Warum sein Ausblick für die Aktienmärkte unverändert positiv ist.

Wie schon im Frühjahr blicken die Investoren wieder gespannt auf die täglich gemeldeten Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Die Politik reagiert entsprechend auf die steigenden Zahlen und verschärft zumindest ihren Ton, in einigen Ländern Europas aber auch schon wieder die Einschränkungen des öffentlichen und gesellschaftlichen Lebens. Damit wächst an den Finanzmärkten die Angst vor einem „zweiten Lockdown“ mit einem Abwürgen der konjunkturellen Erholung nach dem ersten nahezu kompletten Herunterfahren im Frühjahr.

Auch wir sehen die Lage in Europa zwar als besorgniserregend an, aber nicht als dramatisch. Da sich das soziale Geschehen nun wieder vermehrt in Innenräumen abspielen sollte, ist zwar mit weiter ansteigenden Infektionszahlen zu rechnen. Aufgrund milderer Krankheitsverläufe, ausreichenden Krankenhauskapazitäten sowie viel mehr Wissen über das Virus ist aber auch bei nochmals massiv höheren Fallzahlen kein synchronisierter geographisch ausgedehnter Lockdown wie im Frühjahr zu erwarten. Vielmehr dürften weitere, gezielte Einschränkungen der sozialen Aktivitäten – insbesondere im Reiseverkehr, in der Gastronomie, im Veranstaltungsbereich sowie ausgeweitete Maskenpflichten – erfolgen.



China gibt das Tempo vor

Damit bestehen zwar über den Winter für den Konsum und den Dienstleistungssektor Abwärtsrisiken, aber die Erholung der globalen Wirtschaft sollte sich fortsetzen können, wobei die Industrie zum Wachstumstreiber werden dürfte. Deutliche Unterstützung für die globale Industrie kommt derzeit aus China. Hier wird die Wirtschaft sehr stark über Infrastrukturinvestitionen stimuliert. Der Credit Impulse-Indikator hat deutlich in den positiven Bereich gedreht. Zudem zeigt sich der Export stark. Für das Gesamtjahr 2020 haben wir unsere Wachstumserwartung deshalb auf 2,4 Prozent erhöht, im kommenden Jahr könnte die chinesische Wirtschaftsleistung sogar wieder um knapp acht Prozent zulegen.

Wichtig für einen weiterhin positiven Konjunkturausblick ist auch die Verabschiedung eines neuen Fiskalpaketes in den USA. Zwar sind die Chancen dafür noch vor der Wahl auf unter 50 Prozent gesunken, dafür sollte aber dann im ersten Quartal 2021 ein sehr volumenstarkes Programm auf den Weg gebracht werden.



Quasi dauerhaft expansives geldpolitisches Umfeld

Eine der wichtigsten Veränderungen in den makroökonomischen Rahmenbedingungen der letzten Monate lag in der Strategieanpassung der US-Notenbank. Die Neuinterpretation des Inflationsziels hin zu einem ‚Durchschnittsziel‘ und die stärkere Berücksichtigung des Beschäftigungsziels bedeuten in der Summe, dass sich der Zeitpunkt für eine mögliche Zinserhöhung massiv nach hinten verschiebt. Mit der Neudefinition ihrer Strategie nimmt die Fed ähnlich wie beim Start von Quantitative Easing (QE) in 2010 eine globale Vorreiterrolle ein.

Allein schon, um eine Aufwertung ihrer Währungen zu verhindern, stehen sowohl die Europäische Zentralbank als auch die Bank of England unter Druck, einen ähnlichen Weg einzuschlagen. Wir erwarten, dass die EZB ihr PEPP im Dezember erneut erhöhen und in 2021 im Rahmen ihres Strategie-Reviews wie die Fed die Zielvariablen ihrer Politik erweitern wird. Letztlich bedeutet dies eine Festschreibung eines ‚perma-expansiven‘ geldpolitischen Umfeldes für mehrere Jahre.



Verschiebung von Growth zu Value

An den Aktienmärkten haben zwei Schlüsselentwicklungen weiterhin Bestand. Zum einen zeigt sich unverändert eine starke Differenzierung in der Gewinnentwicklung, wobei die ‚Pandemiegewinner‘ Technologie und Health Care sowie einige defensive Sektoren wie Consumer Staples und Communication Services in der Gewinnerwartung für 2021 mittlerweile auf oder über dem Niveau vom Jahresbeginn liegen. Zum anderen unterstützen die expansive Geldpolitik bzw. das Niedrigzinsumfeld die (hohen) Bewertungen an den Aktienmärkten (gemessen an den historischen KGVs).

Auch hier ist vor dem Hintergrund unseres Notenbankausblicks keinesfalls von einer Abnahme, sondern eher eine Zunahme des Supports auszugehen. Unser strategischer Aktienmarktausblick bleibt damit unverändert positiv. Der von uns erwartete synchronisierte Aufschwung der globalen Industrie bevorzugt auf sektorseitig klassische Industriesektoren und auf regionaler Basis Industrie- und exportgetriebene Volkswirtschaften. Wir tragen dieser veränderten Dynamik sowie der massiven Outperformance von Wachstumsaktien Rechnung, indem wir unser Aktienexposure partiell in diese Bereiche verschieben.

Zwar bleiben Technologie und Gesundheit Schlüsselthemen, der Anteil aber wurde im Vergleich zum Sommer etwas reduziert. Im Gegenzug haben wir den Anteil klassischer zyklischer Titel im Portfolio erhöht. Dazu wurde auch das Exposure in den Schwellenländern Asiens aufgestockt – einer Region, die stark von der Erholung der globalen Industrie profitieren sollte. Gemieden werden weiterhin Bankentitel.

US-Präsidentschaftswahl stellt kein Risiko dar

Wegen der bevorstehenden US-Wahl sehen wir keinen Grund, die Risiken auf der Aktienseite zu reduzieren. Zum einen preist der Markt bereits eine hohe Unsicherheit ein, wie sich unter anderem anhand der inversen VIX-Kurve ablesen lässt. Unabhängig vom Wahlergebnis sollte diese Unsicherheit nach der Wahl wieder abnehmen, was tendenziell positiv für die Aktienmärkte ist. Für bestimmte US-Sektoren dürfte die Wahl allerdings eine Relevanz haben.

Unsere Analyse zeigt, dass der Technologiesektor die stärkste Korrelation mit Veränderungen in den Umfragewerten für den amtierenden Präsidenten Donald Trump besitzt. Für den Fall seiner Abwahl sollte dieser Sektor zumindest temporär underperformen und vice versa. Auch vor diesem Hintergrund fühlen wir uns mit der ausgewogeneren Struktur auf der Aktienseite wohl.

