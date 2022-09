Höhenflug des US-Dollars – droht ein Absturz oder ist der Trend langfristiger?

Wer aus dem Euroraum aktuell in die USA reist, staunt nicht nur über das gestiegene Preisniveau. Auch der Wechselkurs trägt derzeit dazu bei, dass es dort nicht nur gefühlt sehr teuer ist. Nun ist die Frage, wie lange der Höhenflug des US-Dollars anhält oder ob wir am Wendepunkt zu einem Comeback des Euro stehen? Laut Tilmann Galler, Kapitalmarktstratege bei J.P. Morgan Asset Management, muss untersucht werden, warum der Dollar so gut unterstützt wurde, und ob diese Bedingungen weiter Bestand haben werden.