Ökoworld-Klima-Fonds gewinnt deutschen und österreichischen Fondspreis

Nachhaltige Kapitalanlagen knacken 500-Milliarden-Euro-Grenze in Deutschland

Zum dritten Mal in Folge ist das von Privatanlegerinnen und Privatanlegern nachhaltig angelegte Kapital deutlich gestiegen und lag per Ende 2021 rund 230 Prozent über dem Vorjahreswert. Das ist eines der Ergebnisse des FNG-Marktberichts "Nachhaltige Geldanlagen 2022", der heute in Berlin …