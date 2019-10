MLP: Neuer Bereichsvorstand für das Medizinergeschäft

MLP ernennt Meinert Menzel (52) zum 1. Februar 2020 zum Bereichsvorstand. In der neu geschaffenen Position bündelt er sämtliche MLP-Aktivitäten im Medizinermarkt. In diesem Bereich betreut das Unternehmen nach eigenen Angaben mehr als 120.000 Kunden.

Menzel ist Industriekaufmann und studierte Betriebswirtschaftslehre an der Christian-Albrechts-Universität in Kiel. Nach seinem Diplom startete er seine Karriere als MLP-Berater in Lübeck, Anfang des Jahres 2000 übernahm er die Leitung einer Geschäftsstelle in Kiel.

Er berichtet in seiner neuen Funktion an Vertriebsvorstand Oliver Liebermann. Neben dem neu ernannten Bereichsvorstand sind weiterhin drei regionale Bereichsvorstände für alle Geschäftsstellen außerhalb des Medizinersegments zuständig. Ein weiterer Bereichsvorstand verantwortet den Hochschulbereich. (kb)

Foto: MLP