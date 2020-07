Blau direkt erweitert Geschäftsführung und erschließt damit den Investmentbereich

Oliver Lang, der kürzlich seinen Rücktritt aus dem Vorstand des Maklerpools Jung, DMS & Cie. bekannt gab, ergänzt als neuer CIO die Geschäftsführung des Lübecker Infrastrukturdienstleisters Blau direkt.

Ab dem 1.7.2020 beruft Blau direkt Oliver Lang als Geschäftsführer CIO. Dieser ergänzt nunmehr das Trio um Kerstin Möller-Schulz – CFO, Lars Drückhammer – CEO und Oliver Pradetto – COO.

Nach fast drei Jahren im Vorstand der Jung, DMS & Cie AG, verschlägt es Oliver Lang nun gen Norden. Sein Geschäftsbereich bleibt jedoch der gleiche. Künftig wird Lang den Bereich Investment und Investmentvertrieb bei Blau direkt aufbauen. Der Aufbau der Investmentabwichlungssoftware steht künftig ganz oben auf der Agenda des gebürtigen Württembergers.

„Bereits 2014 auf der Network Convention in Rom, konnte ich Lars Drückhammer und Oliver Pradetto kennenlernen. Die Chemie stimmte von Anfang an, dennoch hat es nun einige Jahre gedauert, bis mich mein Weg endgültig nach Lübeck geführt hat. Die Chance, bei Blau direkt den Aufbau des Investmentgeschäfts von Grund auf anzugehen, konnte ich mir schlichtweg nicht entgehen lassen. Es war für mich der logische, nächste Schritt“ so Oliver Lang über den Wechsel zu Blau direkt.

„Durch die Ergänzung des Investmentgeschäfts sind wir in der Lage, unseren Partnern künftig das vollumfängliche Rund-um-Paket zu bieten und das mit der besten Technik am Markt. Wir freuen uns daher sehr, dass Oliver Lang uns als Profi in diesem Bereich künftig zur Seite steht“ so Lars Drückhammer.

Foto: Blau direkt