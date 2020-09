Neuer Finanzchef bei Solar-Spezialist Hep

Thomas Tschirf, vormals Leiter der kaufmännischen Verwaltung eines internationalen Herstellers von Papierschneidemaschinen, übernimmt die Position des Chief Financial Officer (CFO) bei Hep, einem Spezialisten für Solarparks und Solarinvestments aus Baden-Württemberg.

Nebst langjähriger Erfahrung im internationalen Finanzgeschäft verfügt Tschirf über Expertise im Bereich erneuerbarer Energien, heißt es in einer Unternehmensmitteilung. Beim weltgrößten Hersteller von Windkraftanlagen, Vestas, hat Tschirf zunächst in Deutschland und später in Dänemark und Shanghai Projekte in den Bereichen Sales Business, Reporting & Compliance, Qualitätswesen und im Supply Chain Management verantwortet.

Im Anschluss wechselte er zu Polar, dem Weltmarktführer in der Herstellung von Papierschneidemaschinen, leitete dort die kaufmännischen Bereiche des Standorts China und übernahm die Position als CFO der Unternehmensgruppe. Thomas Tschirf hat einen Diplomabschluss im Bereich internationale Betriebswirtschaft mit den Schwerpunkten Finanzierung sowie strategisches und operatives Controlling und einen Masterabschluss im International Management.

Mit Wirkung zum 14. September tritt der 36-jährige gebürtige Österreicher bei Hep die Position des CFO an. Damit übernimmt er das bislang von CEO und Unternehmensgründer Christian Hamann geführte Finanzressort mit den Bereichen Finance und Procurement.

Foto: Hep/Matt Stark Photography