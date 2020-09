Project: Vertriebs-Chef wird Holding-Vize

Mit Wirkung zum 21. September 2020 ist Alexander Schlichting (45) vom Aufsichtsrat der Project Beteiligungen AG zum stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden der Holdinggesellschaft der Project Investment Gruppe ernannt worden. Der Holding-Vorstand wird damit von zwei auf drei Mitglieder erweitert.

Mit der Erweiterung der bisherigen Doppelspitze wird insbesondere das Vertriebsressort Privatkundengeschäft der Muttergesellschaft verstärkt und der Unternehmensexpansion Rechnung getragen, heißt es in einer Mitteilung von Project.

Alexander Schlichting ist seit 2007 bei der für den Publikumsvertrieb zuständigen Project Vermittlungs GmbH tätig, seit 2009 als deren Geschäftsführer. “In dieser Funktion hat er wesentlich zum vertrieblichen Gesamterfolg von Project Investment beigetragen und unterstützt als stellvertretender Vorstandsvorsitzender ab sofort die weitere Wachstumsstrategie auf oberster Managementebene unseres Hauses”, begründet Aufsichtsratsvorsitzender Wolfgang Dippold die Ernennung und ergänzt: “Wir wollen mit diesem Schritt das Wachstum im Privatkundensegment und auch die Kontinuität der Entwicklung von Project sichern.”

Schlichting übernimmt als Vertriebsvorstand und stellvertretender Vorstandsvorsitzender das Privatkundengeschäft einschließlich der Produktentwicklung im Privatkunden- sowie semi-professionellen Bereich. Darüber hinaus wird ihm die Verantwortung für die Zusammenarbeit mit Project Immobilien, dem exklusiven Immobilienentwickler der Project Investment Gruppe, übertragen.

Bisherige Position in Personalunion

Vorstandsvorsitzender Ottmar Heinen verantwortet den institutionellen Vertrieb einschließlich Produktentwicklung, Personal sowie Öffentlichkeitsarbeit und Marketing. Das Ressort von Markus Schürmann umfasst die Bereiche Finanzen und Controlling der Project Unternehmen, Risikomanagement, Recht, Organisation, Compliance sowie den strategisch wichtigen IT-Bereich, in dem der Fokus auf der digitalen Weiterentwicklung der Gruppe liegt.

“Mit dem erweiterten Holdingvorstand ist die Project Investment Gruppe bestens gerüstet für die Erschließung zusätzlicher Vertriebskanäle und zur Vergrößerung unseres Marktanteils in einem von starkem Wettbewerb geprägten Umfeld”, so Ottmar Heinen. Alexander Schlichting bleibt weiterhin geschäftsführender Gesellschafter der Project Vermittlungs GmbH und wird beide Positionen in Personalunion bekleiden.

Foto: Project