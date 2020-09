Weiterer KVG-Geschäftsführer bei Values Real Estate

Andreas Rosenberger (50) erweitert mit sofortiger Wirkung die Geschäftsführung der Values Institutional Invest GmbH, der Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) der Values Real Estate. Er verantwortet dort die Bereiche Business Development/Club Deals, Portfolio Management, Finanzierung und Transaktionen.

Rosenberger war erst im Juni 2020 als Generalbevollmächtigter in die Values Institutional Invest eingetreten. Zuvor war er ab 2008 bei der Triuva Kapitalverwaltungsgesellschaft in verschiedenen Führungspositionen tätig gewesen. Zuletzt war Rosenberger als Head of Investor Relations für das Neukundengeschäft von Triuva verantwortlich, bevor die Gesellschaft 2018 von Patrizia AG übernommen wurde.

„Andreas Rosenberger hat in kürzester Zeit wertvolle Impulse für unsere expansive Unternehmensentwicklung geleistet. Seine Berufung in die Geschäftsführung ist der konsequente Schritt für seine bisherige Tätigkeit bei uns“, sagt Dr. Henning Klöppelt, Chief Investment Officer der Values Real Estate und Sprecher der Geschäftsführung der Values Institutional Invest GmbH.

Die seit Anfang des Jahres unter der neuen Marke Values Real Estate operativ tätige Values Institutional Invest hat der Mitteilung zufolge bereits drei Fonds mit den Anlageschwer­punkten Prime Locations, Logistik und Gesundheitsimmobilien initiiert. Mit 700 Millionen Euro Eigenkapitalzusagen im Rücken seien weitere neue Investment-Projekte in Vorbereitung. Mehrere Kaufabschlüsse in insgesamt dreistelliger Millionenhöhe stehen demnach kurz vor dem Closing.

Für die Geschäftsführung von Values Institutional Invest zeichnen neben Andreas Rosenberger Klaus Hoffmann und Dr. Henning Klöppelt verantwortlich.

Foto: Values Institutional Invest