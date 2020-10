Zweiter Chef bei Exporo

Herman Tange verstärkt ab sofort das Management-Team der Crowdinvesting-Plattform Exporo als Co-CEO an der Seite von Simon Brunke und soll in den Vorstand der Exporo AG berufen werden, sobald die formellen Anforderungen dafür erfüllt sind.



Exporo setze perspektivisch auf weiteres Wachstum in den Geschäftsfeldern Finanzierung, Bestand und Handelsplattform, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens. Auf dieser Grundlage werden auch “neue Kundenmärkte im Fokus stehen”.

Herman Tange habe langjährige Managementerfahrung unter anderem in verschiedenen leitenden Funktionen bei der niederländischen ING Bank. Direkt vor seinem Wechsel zu Exporo arbeitete er in der Zentrale von ING in Amsterdam als Managing Director für Business Banking. Dort verantwortete er das Geschäftskundensegment in den Niederlanden mit den Schwerpunkten Marketing, Vertrieb, Customer Experience Management, E-Commerce, IT und Innovation. Zu seinen internationalen Stationen zählt unter anderem ein vierjähriges Vorstandsmandat mit Verantwortung für die Bereiche Strategie und Vertrieb bei der kanadischen ING Direct in Toronto.

„Die neue Leadership-Struktur wird Exporo zusätzliche Kraft und Dynamik verleihen, unsere Wachstumsagenda konsequent umzusetzen“, sagt Gründer und Co-CEO Simon Brunke.

Foto: Exporo