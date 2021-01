Neuer Bereichsleiter Asset Management bei Wealthcap

Damit komplettiert Wealthcap sein Immobilienführungsteam, bestehend aus Johannes Seidl (Bereichsleiter Portfoliomanagement und Finanzierung, 13 Jahre Branchenerfahrung) und Joachim Mur (Bereichsleiter Investment- und Transaktionsmanagement, 26 Jahre Branchenerfahrung). In seiner neuen Rolle bei Wealthcap wird Simanek die Teams Asset-Management, Vermietung, Technisches Management sowie Data und Controlling führen.

Seine mehr als 22-jährige Erfahrung in der Immobilienbranche erwarb Simanek unter anderem bei UBS Real Estate & Private Markets, wo er 14 Jahre lang tätig war und zuletzt als Executive Director Asset Management sowie Head of Leasing Europe verantwortlich zeichnete. Weitere Stationen waren der Talanx-Konzern sowie JLL. Darüber hinaus war er Mitgründer und Berater bei mehreren PropTech-Unternehmen in den Bereichen digitales Asset-Management, digitales Immobilienmarketing sowie Blockchain-basierte Immobilien-Investments.

Neben diesen beruflichen Stationen war Simanek lange Jahre Mitglied des Forschungszentrums Immobilienwirtschaft an der TU Darmstadt unter Professor Andreas Pfnür. Der gelernte Bankkaufmann ist promovierter Jurist, Diplom-Immobilienwirt sowie Chartered Surveyor und verfügt zudem über einen Master in Mediation.

Foto: Wealthcap Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH