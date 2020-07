Corona: Nur zwei Drittel der Deutschen tragen Maske

66 Prozent der von YouGov befragten Deutschen geben an, wegen Corona in der Öffentlichkeit einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Das sind weniger als in den USA (74 Prozent). Auch in anderen europäischen Staaten ist das Maske-Tragen deutlich verbreiteter, wie der Blick auf die Statista-Grafik zeigt.

Im Vereinigten Königreich, wo es erst seit kurzem eine Maskenpflicht in Läden gibt, sind es dagegen nur 38 Prozent. Echten Seltenheitswert hat der Mund-Nasen-Schutz in skandinavischen Ländern. In Schweden liegt der Masken-TrägerInnen-Anteil beispielsweise bei nur sechs Prozent. Aber wie oder wen schützen Masken denn nun wirklich? Alles Wissenswerte dazu hat quarks.de in einem FAQ zusammengefasst .

Foto: picture-alliance