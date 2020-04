Verkaufsflächenbegrenzung: “Gerichte geben Zurückhaltung auf”

Laut Plänen der Bundesregierung sollen Privatversicherte, die infolge der Corona-Krise hilfebedürftig werden und in den Basistarif wechseln müssen, ein Rückkehrrecht in den Normal- beziehungsweise Ursprungstarif erhalten – ohne Gesundheitsprüfung. Eine kundenfreundliche und zielführende Maßnahme, die zeitlich befristet sein sollte, da der Basistarif nur eine Notlösung darstellt und es bessere Alternativen gibt. Eine Analyse von Gerhard Reichl, Senior Analyst bei Assekurata in Köln.