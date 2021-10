Seltene Erden: So nachhaltig sind Cer, Neodym und Co.

Seltene Erden kommen Anlegern nicht gerade als erstes in den Sinn, wenn es um nachhaltige Investment-Möglichkeiten geht. Doch sie sind weitaus grüner als es zunächst den Anschein hat.

Zugegeben, der Abbau von Seltenen Erden gilt – gerade in Entwicklungsländern – nicht gerade als umweltfreundlich, meint der Limburger Experte für wertvolle Rohstoffe. Und auch die Recycling-Möglichkeitenbei den Metallen der Seltenen Erden sind begrenzt. Ist ein entsprechendes Investment also per se nichts für Anleger mit grünem Gewissen? Um Sie nicht auf die Folter zu spannen: Doch! Dass Technologiemetalle und Seltene Erden auch im umweltbewussten Portfolio sehr gut aufgehoben sind, hat vor allem zwei Gründe.

Seltene Erden ebnen den Weg für grüne Technologien

Kaum eine andere Rohstoffklasse prägt unsere Zukunft (https://www.granvalora.de/4-gruende-fuer-technologiemetalle/) so sehr wie Seltene Erden. Sie sind für sämtliche Schlüsseltechnologien unverzichtbar – und spielen damit auch bei der Energiewende eine tragende Rolle. Solarmodule, Windkraftanlagen, Elektromobilität – ohne Technologiemetalle bliebe eine grüne Zukunft auf absehbare Zeit reine Fiktion. Aber auch auf anderen Gebieten kommt ihre Verwendung Umwelt und Klima zugute. In modernen Anwendungen trägt ihr Einsatz dazu bei

· weniger Energie zu verbrauchen,

· Umweltgifte zu vermeiden,

· andere Rohstoffe einzusparen und

· damit die Ökobilanz verschiedenster Produkte zu verbessern.

Umweltbewusstsein steigt in Entwicklungsländern

Hinzu kommt: Auch in Entwicklungsländern steigen Umweltbewusstsein und Sensibilität für die Dringlichkeit der Klimakrise. Nachhaltige Verbesserungen der Förderbedingungen vor Ort werden dabei nicht nur in Folge politischen Drucks umgesetzt. Auch seriöse Händler nutzen verstärkt ihren Einfluss, um die Bedingungen vor Ort zu verbessern.

